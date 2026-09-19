VIDEO | Golazo de Buendía en el triunfo del Aston Villa ante Tottenham

El argentino marcó el tercer tanto de su equipo con un espectacular remate desde afuera del área en la victoria 3-2 ante los Spurs, que continúan sin ganar en la Premier League.

Hoy 12:12

Aston Villa consiguió su primera victoria de la temporada en la Premier League al derrotar 3-2 a Tottenham como visitante, por la quinta fecha del campeonato. El triunfo tuvo participación argentina gracias a Emiliano Buendía, autor de un verdadero golazo para poner el 3-0 parcial.

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El mediocampista marplatense de 29 años volvió a ser titular para el equipo de Unai Emery y comenzó el partido como volante ofensivo, ubicado sobre el sector izquierdo.

Su gol llegó por el centro del campo. Buendía capturó un rebote en el borde del área y sacó un potente remate que se metió lejos del alcance del arquero checo Antonín Kinský.

Aston Villa pegó primero y resistió la reacción de Tottenham

Antes del gol de Buendía, Aston Villa había conseguido ponerse en ventaja gracias a Johan Manzambi y Nicolas Jackson.

Con el 3-0 en el marcador, Tottenham reaccionó en el tramo final y logró descontar por intermedio de Conor Gallagher y Jan Paul van Hecke, pero no le alcanzó para evitar una nueva derrota.

Los Spurs atraviesan un complicado comienzo de temporada: continúan sin ganar en la Premier League, tienen apenas dos puntos y se encuentran en zona de descenso. Además, quedaron eliminados de la Copa de la Liga tras perder ante Liverpool.

El buen momento de Buendía

El argentino atraviesa un buen comienzo de temporada y se consolidó como una de las piezas habituales de Unai Emery.

Buendía lleva dos goles en ocho partidos, todos como titular salvo el encuentro ante Coventry City por la Copa de la Liga.

El mediocampista también había formado parte de las convocatorias previas al Mundial, aunque finalmente quedó afuera de la lista definitiva. Para los próximos amistosos de la Selección Argentina, Lionel Scaloni tampoco lo incluyó entre los convocados.

Con su gol ante Tottenham, Buendía volvió a dejar una muestra de su presente en Inglaterra y fue protagonista del primer triunfo de Aston Villa en el campeonato.