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Gimnasia y Deportivo Riestra no se sacaron ventajas en Mendoza

En el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, fue 0 a 0 por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

Hoy 16:52

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