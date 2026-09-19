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Gimnasia y Deportivo Riestra no se sacaron ventajas en Mendoza
En el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, fue 0 a 0 por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.
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