Santilli respondió a Bullrich por el Presupuesto: “En la mesa de trabajo hablamos los temas”

El jefe de Gabinete defendió el funcionamiento de la mesa política del Gobierno y aseguró que se reúne cada martes. Dijo que no todos los asuntos se abordan con el mismo nivel de profundidad y señaló que Bullrich se retiró antes del último encuentro.

Hoy 16:28

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, salió al cruce del reclamo de Patricia Bullrich por los cambios en Discapacidad incorporados al proyecto de Presupuesto 2027 y aseguró que los principales temas de agenda del Gobierno son abordados en la mesa política que se reúne cada martes.

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La respuesta se produjo luego de que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionara que las modificaciones en materia de Discapacidad no habían sido informadas previamente en esa instancia de discusión. Bullrich había planteado que el tema llegó al Congreso sin que los integrantes de la mesa política conocieran el alcance de los cambios.

“Los temas nuestros los hablamos el martes”, sostuvo Santilli al ser consultado por el reclamo de la senadora. Sin embargo, el funcionario admitió que no todos los asuntos son tratados con el mismo nivel de profundidad, una aclaración que dejó abierta la discusión sobre cuánto se había avanzado específicamente en el capítulo de Discapacidad.

“Algunos con profundidad, otros con profundidad, pero no total. Pero sí, sí hablamos”, explicó. Además, señaló que Bullrich se retiró antes de que terminara la reunión del martes, un dato que utilizó para explicar por qué pudo no haber participado de toda la discusión.

La controversia surgió después de que el proyecto de Presupuesto 2027 ingresara a la Cámara de Diputados con un capítulo específico que modifica normas vinculadas con el sistema de atención a personas con discapacidad. La iniciativa contempla cambios en la Ley de Emergencia en Discapacidad y en el régimen de prestaciones básicas.

Entre los puntos cuestionados se encuentra la modificación del Nomenclador de Prestaciones Básicas, además de cambios en el mecanismo de actualización de los aranceles. El contenido del proyecto generó sorpresa incluso dentro del oficialismo y alteró las negociaciones que La Libertad Avanza mantenía con el PRO, la UCR y otros bloques provinciales.

En ese contexto, el Gobierno ya trabaja en una nueva redacción para reemplazar el capítulo original. Fuentes oficiales señalaron que buscan alcanzar un texto consensuado con los bloques dialoguistas y que algunos de los puntos incluidos inicialmente serán modificados.

Santilli explicó que la definición sobre Discapacidad todavía depende de la discusión parlamentaria. Según indicó, Martín Menem y el Ministerio de Salud trabajan en Diputados para encontrar una propuesta que permita avanzar con el tratamiento del tema.

“Nosotros venimos trabajando en dos frentes. Un frente es la ley que se está tratando en Diputados”, explicó el jefe de Gabinete, quien agregó que el oficialismo se encuentra “aproximándose a una definición”.

La situación expuso además diferencias dentro de la propia estructura del Gobierno. Bullrich había cuestionado públicamente la falta de información sobre los cambios y apuntado contra el Ministerio de Economía, mientras que desde el Ejecutivo buscan bajar el tono a la disputa y concentrarse en alcanzar acuerdos parlamentarios.

De hecho, el Gobierno confirmó que el capítulo original de Discapacidad será reemplazado por una propuesta consensuada con los aliados. La alternativa en discusión apunta a establecer un esquema permanente que reemplace la actual situación de emergencia, aunque todavía quedan aspectos por definir, entre ellos las condiciones de acceso a las pensiones, la actualización de las prestaciones y las compensaciones reclamadas por los prestadores.

Así, mientras Santilli busca bajar la tensión con Bullrich y defender el funcionamiento de la mesa política, el oficialismo intenta cerrar un acuerdo en Diputados que permita incorporar una nueva versión del capítulo de Discapacidad al Presupuesto 2027 y evitar que la controversia vuelva a complicar las negociaciones con sus aliados.