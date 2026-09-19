Milei y Bullrich volverán a verse en Casa Rosada tras la tensión por Discapacidad

El Presidente y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado compartirán este lunes una reunión de Gabinete, después de los cuestionamientos de Bullrich por los cambios incorporados al Presupuesto 2027.

Hoy 17:00

Javier Milei y Patricia Bullrich volverán a compartir una reunión formal este lunes en la Casa Rosada, luego de una semana marcada por las diferencias en torno a los cambios en Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027. El encuentro de Gabinete está previsto para las 10 de la mañana y, hasta el momento, ambos tienen previsto asistir.

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Será el primer encuentro formal entre el Presidente y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado después de que Bullrich hiciera públicas sus diferencias con el Gobierno. La senadora había cuestionado que no fue informada sobre las modificaciones en el capítulo de Discapacidad antes de que el proyecto fuera enviado al Congreso.

El conflicto se profundizó cuando Bullrich apuntó contra el Ministerio de Economía y sostuvo que la falta de información había afectado las negociaciones que el oficialismo mantenía con sus aliados parlamentarios. “No me tomen por tonta”, había planteado la senadora, al cuestionar la forma en que se incorporaron los cambios al proyecto.

La Casa Rosada intenta ahora bajar el nivel de confrontación interna y encauzar la discusión sobre el Presupuesto. El Gobierno decidió revisar el capítulo referido a Discapacidad y retomar las conversaciones con el PRO, la UCR y bloques provinciales para modificar parte del texto y alcanzar un acuerdo parlamentario.

La reunión también tendrá un componente legislativo. El oficialismo necesita ordenar las negociaciones en el Congreso para avanzar con el tratamiento del Presupuesto y con otros proyectos que considera prioritarios, entre ellos la reforma electoral y la suspensión de las PASO.

En paralelo, el Gobierno busca evitar que las diferencias públicas se transformen en una ruptura dentro del oficialismo. Bullrich mantiene un papel central en el Senado por su conducción del bloque libertario y por su participación en las conversaciones con otros sectores políticos para reunir los votos necesarios para las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

La tensión tuvo además un capítulo particular el viernes, cuando Bullrich publicó un video musicalizado con una canción de Lali Espósito después de sus cuestionamientos al Gobierno. Milei optó por restarle importancia al episodio y, consultado sobre la publicación, respondió: “Escuché algunas canciones y me gustaron”.

También el jefe de Gabinete, Diego Santilli, buscó bajar el tono de la disputa. Al ser consultado por los cuestionamientos de Bullrich, sostuvo que los temas del Gobierno se conversan en la mesa política y señaló que la senadora “se tuvo que ir antes” del último encuentro. Además, calificó como “divertido” el video que publicó con la canción de Lali.

El reencuentro se producirá pocas horas antes del viaje presidencial a Estados Unidos. Milei partirá este lunes a las 23 hacia Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde desarrollará una agenda de actividades hasta el jueves y regresará a Buenos Aires el viernes por la mañana.

Así, la reunión de Gabinete será el primer ámbito formal que compartirán Milei y Bullrich después de la escalada por Discapacidad. Mientras el Gobierno intenta recomponer la coordinación interna, la discusión por el Presupuesto 2027 continuará en el Congreso y el oficialismo deberá sostener las negociaciones con sus aliados para modificar el capítulo cuestionado y avanzar con su agenda legislativa.