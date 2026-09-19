Con la sorpresa de Leonel Flores, Scaloni confirmó los convocados del fútbol local para la Selección Argentina

El delantero de Boca es una de las principales novedades de la lista para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. También fueron citados Tomás Palacios y Tobías Andrada, mientras que Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez se sumarán desde el exterior.

Hoy 16:52

Lionel Scaloni confirmó a los futbolistas del medio local que se incorporarán a la Selección Argentina para los próximos amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. La principal sorpresa es Leonel Flores, delantero de Boca, mientras que Tomás Palacios, de Estudiantes, y Tobías Andrada también aparecen entre las novedades.

La AFA oficializó la convocatoria de seis jugadores del fútbol argentino: Leonel Flores, Tomás Palacios, Tobías Andrada, Santiago Beltrán, Thiago Almada y Nicolás Otamendi. De esta manera, se sumarán al grupo que ya había sido anunciado con futbolistas que se desempeñan en el exterior.

En el caso de Flores y Palacios, ambos tendrán una situación particular durante la fecha FIFA. Según informó la AFA, entrenarán en Ezeiza y serán liberados para disputar los compromisos con sus clubes, para luego regresar a los trabajos con la Selección. Boca enfrentará a Racing por la Copa Argentina, mientras que Estudiantes se medirá con Rosario Central por la Supercopa Internacional.

También habrá una convocatoria especial para Nicolás Otamendi, quien había anunciado su retiro de la Selección Argentina después de la final del Mundial 2026. El defensor fue citado únicamente para el encuentro del 6 de octubre ante Benín, en el Monumental, que además tendrá como atractivo el homenaje y la despedida de Lionel Messi.

Tres convocados más desde el exterior

Después de conocerse la lista de los futbolistas del medio local, la Selección Argentina anunció otras tres convocatorias. Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez fueron llamados por Scaloni para formar parte de la fecha FIFA.

Para Ezequiel Fernández será su segunda convocatoria con la Selección Mayor, luego de haber sido citado para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre de 2024, cuando Argentina enfrentó a Chile y Colombia.

En tanto, Santiago Simón y Valentín Gómez tendrán su primera experiencia con la Selección Argentina Mayor bajo las órdenes de Lionel Scaloni.