Kicillof llamó a construir una alternativa para 2027 y envió un mensaje al peronismo

El gobernador bonaerense encabezó un plenario federal en Avellaneda y sostuvo que la construcción de una opción electoral debe hacerse “de abajo hacia arriba”. También cuestionó el rumbo del Gobierno nacional.

Hoy 17:07

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este sábado un plenario federal en Avellaneda, donde realizó definiciones políticas de cara al escenario electoral de 2027 y convocó a construir una alternativa al Gobierno de Javier Milei.

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Durante el encuentro, que reunió a dirigentes, intendentes, militantes, representantes sindicales y referentes del espacio Movimiento Derecho al Futuro, Kicillof afirmó: "Cuenten conmigo para que el año que viene haya una alternativa para terminar con este modelo".

La declaración fue interpretada dentro del peronismo como una señal de mayor protagonismo del mandatario bonaerense en la discusión por el futuro liderazgo del espacio opositor, en un contexto marcado por la reorganización interna de Unión por la Patria.

Un mensaje hacia el interior del peronismo

Durante su discurso, Kicillof planteó la necesidad de construir una propuesta política con alcance nacional y sostuvo que no alcanza solamente con oponerse al oficialismo.

"Estamos acá para comprometernos a construir una alternativa. No alcanza con resistir: tenemos que ofrecer una esperanza para el pueblo argentino", expresó.

Además, dejó un mensaje hacia sectores internos del peronismo al señalar: "Una alternativa no se construye desde una oficina". En esa línea, agregó que "las nuevas canciones se componen colectivamente y de abajo para arriba".

Críticas al modelo económico del Gobierno nacional

El gobernador bonaerense también cuestionó las políticas implementadas por la administración de Javier Milei y sostuvo que afectan a sectores vinculados con la producción, el trabajo y la industria nacional.

"Tenemos que fortalecer una construcción política con presencia en todo el país", planteó ante los dirigentes que participaron del encuentro.

El plenario de Avellaneda formó parte de una serie de actividades impulsadas por el Movimiento Derecho al Futuro, espacio que busca ampliar su presencia territorial mientras el peronismo atraviesa un proceso de debate interno sobre su reorganización.

La actividad reunió a referentes de distintas provincias, sindicatos y organizaciones políticas y sociales vinculadas al armado que impulsa Kicillof, en medio de las discusiones sobre las estrategias electorales rumbo a 2027.