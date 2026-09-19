Tini Stoessel volvió a hablar de su vida personal durante uno de sus recitales y emocionó a sus seguidores

En medio de la gira internacional, la cantante se refirió al proceso que atraviesa, agradeció el acompañamiento de su público y destacó el lugar que ocupan la música y las personas que la quieren en este momento.

Hoy 17:09

La artista se presentó recientemente en Colombia, donde protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al detener el recital para hablar con sus seguidores. Sin mencionar de manera directa los conflictos familiares que atraviesa, Tini contó que está transitando un duelo personal y reconoció que no siempre le resulta sencillo continuar con sus compromisos profesionales mientras atraviesa esta etapa.

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“Es evidente que me están de alguna manera acompañando en un duelo. Seguramente muchas personas de acá saben de qué estoy hablando, pero lo más lindo también de todo esto es que seguramente muchos de ustedes están pasando por otros duelos y por otros procesos en sus vidas”, expresó frente al público.

La cantante explicó que ese acompañamiento se produce a través de sus canciones y del vínculo que construyó con sus seguidores. En ese sentido, sostuvo que todos atraviesan diferentes procesos y remarcó la importancia de respetar los tiempos personales.

“Tenemos a las personas que nos aman, a las personas que dejamos ir, con nuestros nuevos límites, con la persona en la que nos queremos convertir, con darle tiempo a ese proceso y a cada proceso que vamos teniendo en la vida”, manifestó.

En otro tramo de su mensaje, Tini reconoció que “no se me hace tan fácil estar acá”, aunque aseguró que el cariño recibido durante sus presentaciones también representa una forma de acompañamiento para ella. “Ojalá de alguna manera también pueda estar acompañándolos esta noche. Para que por un ratito se diviertan. Los acompaño”, les dijo.

La emoción aumentó cuando la artista les pidió a sus seguidores que aprovecharan el momento para compartir con las personas que aman. “Estén con las personas que aman. Bailen, sonrían, se emocionen y entendamos que todos somos seres humanos y que de alguna manera nos toca pasar por cosas de la vida”, expresó.

En medio de las lágrimas, Tini buscó entonces a Rodrigo De Paul, su pareja y futuro marido, entre los espectadores. El futbolista había asistido al recital acompañado por Francesca y Bautista, sus hijos con Camila Homs.

La cantante intentó ubicarlo desde el escenario y, entre risas y emoción, finalmente pudo encontrarlo entre el público antes de retomar el espectáculo.

El episodio se produjo pocos días después de que Tini también hablara abiertamente sobre su salud mental durante un recital en El Salvador. En aquella oportunidad, contó que atravesó un proceso de depresión diagnosticada y que continúa realizando un tratamiento con profesionales.

“Yo pasé por un proceso que se llama depresión diagnosticado, y a día de hoy sigo con psiquiatra, con psicóloga”, había relatado.

Además, destacó el acompañamiento de sus amigas, su equipo de trabajo y sus seguidores, a quienes agradeció por el apoyo que recibió durante los últimos años.

Tini también vinculó aquella experiencia con el contenido de sus canciones y con las historias de quienes escuchan su música. “Quiero que sepan que no están solos”, les dijo entonces a sus seguidores.

La cantante atraviesa así una etapa de fuerte exposición personal mientras continúa con sus compromisos profesionales y su gira internacional. Sobre el escenario, encontró nuevamente en sus canciones y en el vínculo con el público un espacio para hablar de aquello que está viviendo, sin brindar detalles concretos sobre las situaciones familiares que dieron lugar a este proceso.