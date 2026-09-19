Tabla Anual 2026: cómo están los cupos para la Libertadores y Sudamericana

El Apertura ya quedó atrás y el Clausura está en marcha. La Tabla Anual vuelve a ser protagonista en la pelea por los boletos a las copas internacionales de 2027: Belgrano ya tiene asegurado su lugar en la Libertadores y todavía quedan varias plazas por definir.

Hoy 21:50

Con el Torneo Apertura 2026 ya finalizado y el Clausura en plena disputa, los equipos de la Liga Profesional comienzan a mirar de reojo la Tabla Anual, que será determinante para definir buena parte de los clasificados a las competencias internacionales de la próxima temporada.

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Belgrano, campeón del Apertura después de vencer a River en la final disputada en Córdoba, se convirtió en el primer equipo argentino en asegurar su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Además, el conjunto cordobés disputará a fin de año el Trofeo de Campeones frente al ganador del Clausura.

La Tabla Anual 2026 se confecciona con los puntos obtenidos durante las fases regulares del Apertura y el Clausura. Cada torneo cuenta con 16 fechas, por lo que se suman los resultados de los 32 partidos correspondientes a ambas etapas. Los encuentros correspondientes a los playoffs no se tienen en cuenta para esta clasificación.

Además de repartir varios de los lugares para las copas internacionales, la clasificación anual tendrá otra particularidad: el equipo que termine primero será reconocido como Campeón de Liga.

Por eso, mientras avanza el Clausura, cada punto empieza a tomar mayor importancia. La lucha no solamente estará enfocada en conseguir un lugar en la Libertadores 2027, sino también en ingresar a la Sudamericana 2027, con varios equipos todavía en carrera por alcanzar los objetivos internacionales.

Así está la Tabla Anual 2026 y cómo se encuentran, hasta el momento, los equipos que buscan un lugar en las copas de 2027.