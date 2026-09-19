Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección Argentina: “Lo intentaremos”

El entrenador de la Selección Argentina habló por primera vez sobre su futuro después del Mundial 2026 y dejó abierta la posibilidad de continuar al frente del equipo. “Lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros”, aseguró en una entrevista con el canal asiático.

Hoy 22:05

Lionel Scaloni rompió el silencio después del Mundial 2026 y habló sobre su futuro al frente de la Selección Argentina. A pocos días de una nueva fecha FIFA, el entrenador evitó confirmar si continuará en el cargo, aunque dejó abierta la puerta con una frase que generó expectativa: “Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. No es lo importante”.

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En diálogo con MiGu, el técnico también se refirió a la nueva etapa que comenzará para la Albiceleste y al recambio que tendrá el plantel. Scaloni explicó que los próximos partidos servirán para darle oportunidades a futbolistas jóvenes que vienen pidiendo un lugar.

“Es muy importante que los chicos nuevos puedan sumarse a nuestra idea de juego. Siempre lo hemos hecho”, señaló el entrenador, quien remarcó que la edad no será un factor determinante para decidir quién continúa o quién llega al seleccionado.

Scaloni también reconoció que será difícil repetir lo conseguido durante los últimos años, especialmente por el vínculo que el equipo construyó con los hinchas. “No va a ser fácil repetir algo así”, admitió, aunque dejó en claro que la intención será mantener la identidad y la conexión que la Selección logró durante su ciclo.

Scaloni y el análisis del Mundial 2026

El entrenador también realizó un balance del último Mundial y comparó la preparación del plantel con la que tuvo antes de Qatar 2022. Según explicó, esta vez el equipo llegó con varios futbolistas sin estar al ciento por ciento de sus condiciones físicas.

“Al Mundial anterior llegamos mucho mejor, con el 95% de los jugadores normales, esta vez llegamos con lo justo”, explicó Scaloni. Aun así, destacó que el cuerpo técnico decidió confiar en los futbolistas que habían sido parte del proceso durante los últimos años.

De cara a lo que viene, el entrenador insistió en la importancia de abrirle espacio a las nuevas generaciones. “Todos los que jugaron fue porque se lo ganaron. De cara a lo que viene vamos a intentar meter a jóvenes, porque realmente lo merecen”, sostuvo.

El futuro de Scaloni y la Selección

La continuidad del entrenador todavía no está confirmada. Scaloni dejó abierta la posibilidad de seguir al frente de la Selección Argentina, pero evitó dar una definición concreta sobre su futuro. Su contrato finaliza a fines de 2026, por lo que la decisión quedará pendiente para los próximos meses.

Mientras tanto, la Selección Argentina comenzará una nueva etapa con la próxima fecha FIFA, en la que tendrá varios amistosos y una particularidad: será el período posterior al Mundial y también estará marcado por la despedida de Lionel Messi del seleccionado.