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Lisandro Díaz hizo podio en Perú y dejó su huella en el BMX Sudamericano

El piloto santiagueño consiguió el tercer puesto en el Campeonato Sudamericano de BMX, disputado en Costa Verde, Perú, y volvió a llevar la bandera argentina a un podio internacional.

Hoy 22:11

Lisandro Díaz volvió a ser protagonista en una competencia internacional y consiguió un destacado tercer puesto en el Campeonato Sudamericano de BMX, que se desarrolló en Costa Verde, Perú.

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El piloto de Santiago del Estero tuvo una gran actuación sobre la pista y logró meterse entre los mejores de una competencia que reunió a representantes de distintos países de Sudamérica. Con velocidad y determinación, Díaz completó una carrera que le permitió quedarse con un lugar en el podio continental.

El resultado representa un nuevo logro para el representante santiagueño, que continúa sumando experiencia y protagonismo en el BMX. Su actuación en Perú le permitió llevar nuevamente la bandera argentina a un podio internacional.

De esta manera, Lisandro Díaz sumó otro capítulo importante a su trayectoria deportiva y volvió a dejar bien representado al BMX de Santiago del Estero en una competencia de jerarquía sudamericana.

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