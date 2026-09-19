Espléndida segunda jornada de pruebas libres de motos en Termas

El Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo completó la segunda jornada de pruebas libres de motos con una intensa actividad en pista, más pilotos y condiciones climáticas ideales para girar.

Hoy 22:15

Las Pruebas Libres de Motos organizadas por el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo tuvieron este sábado una nueva jornada de actividad, con una mayor cantidad de pilotos debido a las nuevas inscripciones. El clima acompañó con un día primaveral que permitió disfrutar de una jornada ideal para el motociclismo.

La actividad comenzó pasadas las 10, con una pista que inicialmente se encontraba en condiciones normales. Con el paso de las motos, el asfalto fue ganando adherencia y los pilotos pudieron mejorar progresivamente sus tiempos durante las diferentes tandas.

En estas jornadas comparten pista las categorías de hasta 400 cc, 600 cc y SBK 1000, con la presencia tanto de pilotos experimentados como de participantes amateurs que cuentan con pocos kilómetros de experiencia en este deporte.

A lo largo del día se desarrollaron cuatro tandas, organizadas de acuerdo con las diferentes divisionales. Las pruebas tienen distintos objetivos para cada participante: mientras los pilotos profesionales buscan poner a punto sus motos y recuperar ritmo de competencia, los amateurs aprovechan la experiencia para sumar horas de pista y mejorar su conducción.

La jornada también contó con la presencia de pilotos que participan habitualmente en competencias de Argentina, Brasil y Bolivia, lo que le dio un marcado carácter internacional a la actividad desarrollada en el circuito santiagueño.

Las Pruebas Libres de Motos continuarán con actividad en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, que vuelve a recibir a protagonistas de distintas categorías y niveles de experiencia.