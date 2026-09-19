Otamendi, tras la derrota de River: “Dos pelotas de mierda”

El capitán de River mostró toda su bronca después del 2-1 ante Huracán en el Monumental. Reconoció los errores que terminaron en los goles del Globo, valoró la reacción del equipo y habló de la próxima convocatoria a la Selección Argentina.

Hoy 22:23

Nicolás Otamendi terminó con mucha bronca después de la derrota de River ante Huracán en el Monumental. El defensor fue autocrítico con el rendimiento del equipo y apuntó contra las dos acciones que terminaron en los goles del Globo, aunque también destacó que el Millonario generó situaciones y buscó el empate hasta el final.

“En dos pelotas de mierda nos convierten y tiran todo lo que hicimos”, expresó el capitán de River después del 2-1. Otamendi reconoció que el fútbol se define por los resultados, pero remarcó que el equipo tuvo oportunidades para cambiar la historia.

“El fútbol son resultados, generamos situaciones, fuimos para adelante en el desempeño de llegar al arco rival, pero así y todo generamos hasta lo último con grandes chances de querer convertir”, explicó el defensor.

Otamendi también destacó la actitud de River para intentar reaccionar después de quedar en desventaja. “River intentó empatarlo hasta el final, somos conscientes de que teníamos que llegar con posibilidades, pero lamentablemente el resultado no fue el que queríamos”, señaló.

La caída ante Huracán dejó al equipo de Leonardo Ponzio con una oportunidad perdida en la pelea por la Tabla Anual y la clasificación a las copas internacionales de 2027. Ahora, River tendrá el parate por la fecha FIFA para preparar lo que viene.

Otamendi y la convocatoria a la Selección

Además de analizar la derrota de River, Otamendi habló sobre su convocatoria a la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA, que tendrá como uno de sus momentos especiales la despedida de Lionel Messi.

“Es una convocatoria por todos los años que compartimos juntos. Muy lindo estar ese día y poder disfrutarlo en cancha, y despedirlo como se merece”, expresó el capitán argentino.

El defensor volverá a compartir plantel con Messi en una convocatoria especial para la Selección, mientras que River deberá aprovechar el descanso para recuperar jugadores y preparar su próximo compromiso.