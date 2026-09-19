Insólito: un caddie abandonó a un golfista argentino en plena vuelta y tuvo que seguir con un espectador

El argentino Alejandro Tosti vivió una insólita situación durante el Biltmore Championship, en Carolina del Norte, cuando su caddie dejó la bolsa y abandonó la vuelta. Para completar el recorrido, tuvo que recurrir a un espectador.

Hoy 22:42

El hecho ocurrió durante la primera ronda del Biltmore Championship, disputado en Asheville, Carolina del Norte, donde Alejandro Tosti había comenzado su recorrido por el hoyo 10 junto a Luke Clanton y Spencer Oxendine. El argentino tenía como caddie a Cliff Ellis.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Después de conseguir ocho pares consecutivos, llegó el hoyo 18 y se produjo la ruptura. Las imágenes mostraron a Ellis dejando la bolsa, quitándose el chaleco de caddie y abandonando el campo, mientras Tosti continuaba con su recorrido.

Según relató posteriormente el propio golfista, en un primer momento ni siquiera entendió que su caddie se había marchado y creyó que se había alejado para ir al baño. Al ser consultado por lo sucedido, respondió con ironía: “Creo que no pudo soportar ocho pares seguidos”, acompañado por emojis de risa en sus redes sociales.

El episodio tuvo un antecedente durante esa misma semana, ya que Tosti y Ellis habían protagonizado una discusión en una vuelta de práctica. Sin embargo, no trascendió cuál fue el motivo del enfrentamiento.

Tras quedarse sin quien le llevara los palos, Tosti recurrió a un espectador para poder completar la ronda. Cerró la primera jornada con 72 golpes, uno sobre el par, y para la segunda vuelta contó con otro caddie.

El argentino finalmente no logró superar el corte. Terminó con 143 golpes (+1), mientras que la clasificación exigía un registro de -3, equivalente a 139 golpes.

La situación se suma a otros antecedentes protagonizados por Tosti a lo largo de su carrera. En 2023, cuando competía en el Korn Ferry Tour, el PGA Tour anunció oficialmente su retiro de un torneo por un “asunto disciplinario”. Más adelante también tuvo discusiones dentro del circuito vinculadas con el orden y el ritmo de juego.