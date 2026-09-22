Coincidirán en la sesión del Escudo de las Américas: Milei podría tener un encuentro con Trump

El Presidente viaja a Nueva York junto al canciller Quirno. El primer mandatario anfitrión estará en ese evento que reunirá a líderes afines de la región, confirmó la Casa Blanca.

Hoy 07:57

Javier Milei aterrizará esta mañana en Nueva York, donde reforzará el reclamo por las Islas Malvinas ante la Asamblea General de la ONU, con una novedad de última hora en la agenda presidencial, luego de que la Casa Blanca confirmara el lunes por la noche que Donald Trump participará esta tarde de la sesión del Escudo de las América, en la que estará el líder libertario.

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Esa será la primera actividad de Milei, a las 14 (hora local, las 15 de la Argentina), y según informó el gobierno norteamericano, Trump estará alrededor de media hora en ese encuentro de la coalición multinacional lanzada en marzo por el propio presidente republicano con líderes latinoamericanos afines para coordinar la seguridad regional y combatir a los carteles del narcotráfico.

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Si bien en el Gobierno señalaron antes del viaje que no había pautado un encuentro formal entre Milei y Trump, ambos líderes podrían tener interacción en esa sesión al margen de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.

El 7 de marzo pasado, Milei fue uno de los 12 líderes latinoamericanos aliados de la Casa Blanca que participó del lanzamiento del Escudo de las Américas que encabezó Trump en su club de golf en Doral, Miami, un nuevo eslabón del renovado foco en América Latina de esta administración republicana.

El Gobierno había activado distintas vías diplomáticas para concretar algún tipo de encuentro entre Trump y Milei -al año pasado mantuvieron aquí una reunión bilateral- que sirva para reforzar la solidez de la alianza entre ambos mandatarios. Cerca del Presidente habían señalado a LA NACION que “no es imposible” que ocurriera al coincidir ambos en distintos eventos en la semana que congrega a líderes mundiales en la ONU.

En tanto, más temprano, a las 11.45 (hora local, las 12.45 en la Argentina), Trump tendrá una reunión bilateral con el primer ministro británico, Andy Burnham, en un primer cara a cara que llega luego de las expresiones del magnate sobre la postura norteamericana en la disputa entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.

La figura de Trump cobró protagonismo central en el diferendo luego de que el presidente norteamericano generara un temblor diplomático al sugerir en la Casa Blanca -por primera vez- que podría “revisar” la posición norteamericana de neutralidad sobre la soberanía de las islas y hasta se ofreciera como eventual mediador entre ambos países.

Trump ha utilizado sus expresiones sobre las Malvinas -ampliamente celebradas por la administración libertaria- como herramienta de presión a Londres para que incremente su gasto militar en la OTAN al nivel que exige Washington y por la falta de apoyo británico en la guerra en Medio Oriente.

Antes de brindar su tercer discurso en el tradicional atril del organismo multilateral, previsto para el miércoles cerca del mediodía, Milei mantendrá este martes a las 18.55 (hora local, las 19.55 en la Argentina) un encuentro con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, consolidado como uno de los funcionarios con mayor influencia dentro del gobierno republicano.

El jefe de la diplomacia norteamericana también estará en la sesión del Escudo de las Américas de la que participará Trump.

Aunque no trascendieron detalles sobre el encuentro, es previsible que el tema Malvinas esté sobre la mesa en la conversación de Milei y Rubio, a la vez que servirá para estrechar el sólido vínculo entre ambas administraciones.

Quirno es uno de los funcionarios que acompañan al mandatario argentino en el viaje a Nueva York, adonde arribarán al aeropuerto John F. Kennedy cerca de las 8.30 (hora local, las 9.30 en la Argentina).

Se sumarán allí el ministro de Economía, Luis Caputo, quien este lunes tuvo una presentación ante inversores en la sede del JP Morgan, y el embajador argentino ante Estados Unidos, Alec Oxenford.

Desde Casa Rosada confirmaron que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se quedó en Buenos Aires.