La ilusión de Javier Milei: inmunidad global y el espejismo cambiario

¿Hasta qué punto la arquitectura macrofinanciera de un mercado emergente puede disociarse de un ciclo monetario global dominado por la persistencia inflacionaria y el endurecimiento de los bancos centrales desarrollados?

Hoy 07:52

Por Pablo Tigani (*), en diario Ámbito

Los mercados globales operan bajo un implacable e ininterrumpido escrutinio donde el concepto de “desacople” se ha revelado como una peligrosa falacia teórica. Mientras la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) replantean sus trayectorias de tasas de interés hacia un ciclo de endurecimiento impulsado por una persistencia inflacionaria que ignora la llamada “desinflación inmaculada” -con proyecciones de inflación núcleo para 2027 ajustándose al 2.6% en las economías desarrolladas-, las periferias emergentes experimentan una peligrosa asimetría de flujos.

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En Argentina, la coyuntura se debate entre la euforia discursiva de estabilización y una realidad macrofinanciera asfixiada por desequilibrios estructurales y un apretón de liquidez internacional. La economía local avanza con una proyección de crecimiento del PBI real del 2.7% para 2026 y 3% para 2027, tras una contracción trimestral del (-1.5%) en el primer tramo de 2026, consolidando una recuperación heterogénea en tasas (3.8% en el tercer trimestre 2026 y 4.5% en el cuarto trimestre 2026). Sin embargo, este potencial rebote convive con una inflación núcleo y de precios mayoristas que desafía las anclas cambiarias, evidenciando que el verdadero riesgo no reside en la volatilidad nominal transitoria, sino en la erosión sistemática de los márgenes de solvencia externa bajo un régimen de altas tasas reales globales.

La articulación entre el escenario internacional y la dinámica doméstica revela un canal de transmisión financiero ineludible. De acuerdo con los datos estructurales provistos por J.P. Morgan, las economías desarrolladas enfrentan brechas de producción (output gaps) positivas que promedian +0.7%) hacia el segundo trimestre de 2027, con la economía estadounidense liderando con un hiato de capacidad del +1.3% y tasas de política monetaria que se encaminan a un nivel neutral superior al previsto por los precios implícitos de mercado. Para una economía como la argentina, caracterizada por un perfil de endeudamiento exigente y restricciones crónicas de reservas netas, este reordenamiento del costo de capital global (con tasas reales de política que en la región latinoamericana operan en niveles restrictivos -Brasil liderando con tasas reales superiores al 9%-) impone un test de estrés severo sobre la sostenibilidad cambiaria.

Aquí es donde emerge el gap oculto que los analistas tradicionales omiten: la falsa dicotomía entre el saneamiento fiscal de caja y la insolvencia del balance monetario ampliado. Mientras el foco mediático se concentra en la evolución mensual del superávit primario, el verdadero desequilibrio se gesta en la dinámica de los pasivos remunerados y la esterilización de flujos en un contexto donde el carry trade local ofrece retornos nominales que entran en colisión directa con la compresión de la hoja de balance del BCRA y la escasa profundidad del crédito doméstico privado. Aunque la actividad industrial y el sector transable muestran endebles destellos de recuperación, la economía doméstica opera a dos velocidades, tensionada por un tipo de cambio real que pierde competitividad frente a una inflación en dólares que encarece la estructura de costos corporativos.

Desde la perspectiva de la teoría de la elección de cartera y la paridad ajustada por riesgo, la apreciación cambiaria nominal operada como ancla antiinflacionaria transitoria genera una vulnerabilidad intertemporal. Los datos globales indican que el bloque emergente experimenta una contracción en su margen de maniobra fiscal debido al peso de los servicios de la deuda y a choques exógenos de oferta (como la volatilidad en los precios de la energía y los hidrocarburos, que operan como un impuesto inflacionario global). En el caso argentino, la persistencia de tasas internacionales elevadas esteriliza el canal de ingreso de capitales golondrina, transformando la cuenta financiera en un factor de vulnerabilidad latente ante cualquier choque de flujos o reevaluación de la prima de riesgo país.

Conclusión

La coyuntura argentina no constituye un fenómeno de equilibrio general aislado, sino el reflejo extremo de una economía que intenta estabilizarse anclando precios relativos en el peor momento del ciclo monetario internacional. La pretensión de consolidar un sendero de crecimiento -estimado en 3% para 2027- sobrevive al filo de la disciplina fiscal, pero adolece de un anclaje financiero robusto frente a un mundo desarrollado que endurece su postura contra la inflación persistente. El verdadero desafío sistémico radica en comprender que la estabilidad cambiaria sin acumulación genuina de reservas y sin un mercado de crédito profundo es tan solo un préstamo de tiempo otorgado por la complacencia financiera global. En estos momentos, cuando el ciclo restrictivo de la Fed y el BCE despliegue todo su impacto sobre los flujos emergentes, la fragilidad de los fundamentos locales dejará de ser una advertencia académica para convertirse en el núcleo de la próxima prueba de fuego macrofinanciera.

(*) Doctor en Ciencia Politica. Master en Politica Económica Internacional. Profesor de Finanzas en tiempos irracionales. YouTube: @DrPabloTigani, en X: @pablotigani