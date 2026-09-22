Termas de Río Hondo se prepara para un clima variable: cubierto y temperaturas agradables para hoy Martes 22 de septiembre de 2026

Hoy, los termenses experimentarán un clima cubierto con temperaturas agradables. En los próximos días, se espera un cambio hacia el sol y un leve aumento en las temperaturas.

Hoy 08:02

El clima en Termas de Río Hondo hoy, Martes 22 de septiembre de 2026, se presenta cubierto con temperaturas que rondan los 15.5 °C, aunque la sensación térmica es de 13 °C. Los termenses deben prepararse para un día fresco con una humedad del 41% y un suave viento del sureste a 4.7 km/h.

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A lo largo del día, se espera que la temperatura oscile entre 13.9 °C como mínima y 19.7 °C como máxima. Aunque el cielo estará nublado, no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

Mañana, 23 de septiembre, el tiempo cambiará significativamente, ya que se anticipa un día soleado con temperaturas que van desde los 10.6 °C hasta los 26.4 °C. Este cambio brindará a los termenses la oportunidad de disfrutar de un clima más cálido y agradable.

El 24 de septiembre también se presentará con un cielo cubierto, donde las temperaturas mínimas y máximas serán de 16.3 °C y 28.5 °C, respectivamente. Aunque se mantendrá la nubosidad, se espera que las temperaturas continúen en ascenso.

En resumen, los termenses disfrutarán de un clima variado en los próximos días, comenzando con un día cubierto hoy y un cambio hacia el sol, con mínimas de 10.6 °C y máximas que llegarán a los 28.5 °C en los próximos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.