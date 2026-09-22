Clima en La Banda: temperaturas en ascenso para los próximos días

La Banda, Santiago del Estero, experimenta un clima cubierto hoy, con temperaturas que oscilan entre los 13.7 °C y 18.7 °C. Los bandeños pueden esperar días soleados y cálidos en los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy, Martes 22 de septiembre de 2026, La Banda se encuentra bajo un cielo cubierto, con una temperatura actual de 14.1 °C, aunque la sensación térmica es de solo 9.4 °C. La humedad es baja, alcanzando el 24%, y el viento sopla desde el este-sureste a una velocidad de 10.1 km/h.

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Para el día de hoy, se prevé que la temperatura mínima sea de 13.7 °C y la máxima alcance los 18.7 °C. Esto significa que los bandeños deben estar preparados para un día fresco, pero no extremo.

El pronóstico para mañana, 23 de septiembre, es mucho más alentador, ya que se espera un día soleado con temperaturas que irán desde los 11 °C hasta los 27.6 °C. Este cambio permitirá a los bandeños disfrutar de una jornada más cálida.

El 24 de septiembre también promete un clima cubierto nuevamente, pero las temperaturas se elevarán notablemente, con mínimas de 15.4 °C y máximas que podrían llegar a los 32.9 °C. Esto sugiere que el calor regresará rápidamente a la región.

En resumen, el clima actual en La Banda es cubierto con temperaturas que rondan los 14.1 °C. El pronóstico para hoy indica una mínima de 13.7 °C y una máxima de 18.7 °C, mientras que los próximos días traerán un clima soleado y temperaturas en ascenso, alcanzando hasta 32.9 °C el 24 de septiembre.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.