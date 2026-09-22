Se viene la novena edición del Encuentro Gonza Defant de rugby infantil

El tradicional encuentro se disputará este sábado 26 en Santiago Lawn Tennis Club, con la participación de clubes de Santiago del Estero y Catamarca. Se espera la presencia de más de 500.

Hoy 17:36

El rugby infantil volverá a vivir una jornada especial este sábado 26 con la realización de la novena edición del Encuentro Gonza Defant, uno de los eventos más importantes del calendario de la disciplina en Santiago del Estero.

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La actividad se desarrollará desde las 10 de la mañana en las instalaciones de Santiago Lawn Tennis Club y estará destinada a todo el bloque infantil, desde las categorías M6 hasta M12.

Además del club anfitrión, participarán Old Lions, Santiago Rugby, Añatuya RC, Olímpico RC y Termas, mientras que también llegarán representantes de Catamarca: Teros y Catamarca RC.

La organización estima que serán más de 500 jugadores los que formarán parte de esta nueva edición del encuentro, que año tras año reúne a chicos, familias y representantes de distintos clubes.

Un homenaje a Gonzalo

El Encuentro Gonza Defant nació como un homenaje a Gonzalo Defant, una persona que dejó una huella marcada por su ejemplo de lucha, compañerismo y espíritu incansable.

Por ese motivo, la realización de cada edición representa para el club y para su familia una manera de honrar y mantener vivo su recuerdo a través del rugby, especialmente entre las nuevas generaciones.

Una jornada con espíritu solidario

El encuentro también tendrá nuevamente un componente solidario. Desde hace algunos años, durante la jornada se lleva adelante una colecta de donación voluntaria de sangre destinada a quienes quieran acercarse y colaborar.

De esta manera, el Encuentro Gonza Defant combinará una jornada de rugby infantil, camaradería y homenaje con una iniciativa solidaria que busca sumar a jugadores, familias y público en general.

La propuesta comenzará a las 10, con una jornada que reunirá a cientos de chicos y clubes de la región en Santiago Lawn Tennis Club.