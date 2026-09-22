La intendente los trabajos de pavimentación de la calle Martín Fierro

La ing. Fuentes visitó la obra de pavimentación en el barrio Reconquista.

Hoy 17:20

La intendente, Ing. Norma Fuentes, supervisó los trabajos de pavimentación que se ejecutan en la calle Martín Fierro, en el tramo comprendido entre calle 406 y la colectora de Costanera Sur, en el barrio Reconquista.

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Acompañada por vecinos e instituciones del sector, la jefa comunal verificó el avance de las tareas que permitirán optimizar la conectividad vial, favorecer el correcto escurrimiento de las aguas pluviales y mejorar las condiciones de transitabilidad. También recorrieron la obra el secretario de Coordinación, Mario Benavente, y la secretaria de Obras Públicas, Rosa Allalla.

"Luego de concretar obras de infraestructura básica, como la extensión de la red de agua en la zona, decidimos avanzar ahora con la pavimentación de este importante tramo vial, en una intervención que forma parte de un proceso integral de mejoramiento de la infraestructura de todo el barrio", indicó la Ing. Fuentes.

"Uno de los aspectos destacados del proyecto es que la producción del hormigón se realiza íntegramente en la planta propia del obrador municipal, mientras que la ejecución de los trabajos está a cargo de personal municipal, con maquinaria perteneciente a la Dirección de Obras Públicas", señaló.

La intendente resaltó que "tras dialogar con los vecinos, nos llevamos el compromiso de ampliar los cordones cuneta y dotar de equipamiento urbano, como arbolado e iluminación, a otras zonas del barrio, tal como venimos haciendo en cada sector en el que interviene el municipio".

Por su parte, Benavente reafirmó el compromiso "de continuar incorporando infraestructura urbana y poniendo en valor los distintos barrios de la ciudad, entendiendo que la obra pública busca generar mejores condiciones de circulación, accesibilidad y servicios para los vecinos".

La obra en el barrio Reconquista contempla la pavimentación de 288 metros lineales e incluye la ejecución de la bocacalle de calle 406. Para el desarrollo de las tareas se utiliza maquinaria propia del municipio, entre la que se encuentran motoniveladoras, bateas, camiones mixer y volcadores.