La Municipalidad invita a docentes a cubrir cargos en sus jardines de infantes

El acto de opción será este jueves 24 de septiembre a las 12.30 horas.
La Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de la Capital convoca al acto de opción de cargos directivos de los jardines de infantes, el próximo jueves 24 de septiembre a las 12.30.
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El llamado es para dar cobertura a los cargos de maestra de sección suplente del turno mañana del jardín N° 3 y para maestra de sección suplente del turno tarde del jardín N° 11 según el LOM interinatos y suplencias 2026 destinado a maestras de sección sin cargo docente titular, a partir del orden N° 118, puntaje 41,62.
Los docentes interesados, deberán cumplir con los requisitos: apto médico, original y copia (con validez de dos años), declaración jurada municipal de cargos y horarios emitida por Supervisión de Jardines que se descarga haciendo click aquí: , art. Nº 16 punto 2 y Nº17 de la ordenanza N° 547.
La cita será en el Salón 1° piso -Block 1 Complejo Parque Norte en Belgrano N° 800 entre Constitución y Ameghino.