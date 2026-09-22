La Municipalidad invita a docentes a cubrir cargos en sus jardines de infantes

El acto de opción será este jueves 24 de septiembre a las 12.30 horas.

Hoy 17:22

La Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de la Capital convoca al acto de opción de cargos directivos de los jardines de infantes, el próximo jueves 24 de septiembre a las 12.30.

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El llamado es para dar cobertura a los cargos de maestra de sección suplente del turno mañana del jardín N° 3 y para maestra de sección suplente del turno tarde del jardín N° 11 según el LOM interinatos y suplencias 2026 destinado a maestras de sección sin cargo docente titular, a partir del orden N° 118, puntaje 41,62.

Los docentes interesados, deberán cumplir con los requisitos: apto médico, original y copia (con validez de dos años), declaración jurada municipal de cargos y horarios emitida por Supervisión de Jardines que se descarga haciendo click aquí: , art. Nº 16 punto 2 y Nº17 de la ordenanza N° 547.

La cita será en el Salón 1° piso -Block 1 Complejo Parque Norte en Belgrano N° 800 entre Constitución y Ameghino.