Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 SEP 2026 | 20º
X
Locales

Norma Fuentes se reunió con directivos del Sindicato de Pasteleros

Durante el encuentro, las autoridades del sindicato agradecieron a la jefa comunal el apoyo para llevar a cabo tareas como la realización del alfajor santiagueño gigante.

Hoy 17:26
Sindicato de pasteleros

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión con representantes del Sindicato de Pasteleros, quienes expresaron su agradecimiento por el acompañamiento brindado por el municipio durante los últimos cinco años para la realización del tradicional Alfajor Santiagueño Gigante.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Participaron del encuentro el secretario general, Norberto Tabacco; la directora de la Escuela de Pastelería, Shirla Abud; y el secretario gremial, Pablo Tabacco. También estuvieron presentes el secretario de Coordinación, Mario Benavente, y el subsecretario de Gobierno, Diego Brunet.

Allí, los representantes del sector destacaron el respaldo institucional y la colaboración sostenida que permitieron llevar adelante esta iniciativa que, año tras año, convoca a vecinos y visitantes y contribuye a poner en valor la identidad gastronómica de Santiago del Estero.

Por su parte, la jefa comunal reafirmó la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo articulado con las instituciones y los distintos sectores productivos de la ciudad.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Caos en la Ruta 64: un camión volcó y la circulación quedó totalmente cortada
  2. 2. Nuevo golpe al narcotráfico en Santiago del Estero: secuestraron marihuana valuada en más de $220 millones
  3. 3. Menor de 16 años fue apuñalado por el exnovio de su pareja
  4. 4. Murió un hombre que había asesinado a patadas a su hijastra de 3 años
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este martes 22 de septiembre: anuncian una jornada fresca, cielo mayormente nublado y máxima de 23°C
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT