Norma Fuentes se reunió con directivos del Sindicato de Pasteleros

Durante el encuentro, las autoridades del sindicato agradecieron a la jefa comunal el apoyo para llevar a cabo tareas como la realización del alfajor santiagueño gigante.

Hoy 17:26

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión con representantes del Sindicato de Pasteleros, quienes expresaron su agradecimiento por el acompañamiento brindado por el municipio durante los últimos cinco años para la realización del tradicional Alfajor Santiagueño Gigante.

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Participaron del encuentro el secretario general, Norberto Tabacco; la directora de la Escuela de Pastelería, Shirla Abud; y el secretario gremial, Pablo Tabacco. También estuvieron presentes el secretario de Coordinación, Mario Benavente, y el subsecretario de Gobierno, Diego Brunet.

Allí, los representantes del sector destacaron el respaldo institucional y la colaboración sostenida que permitieron llevar adelante esta iniciativa que, año tras año, convoca a vecinos y visitantes y contribuye a poner en valor la identidad gastronómica de Santiago del Estero.

Por su parte, la jefa comunal reafirmó la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo articulado con las instituciones y los distintos sectores productivos de la ciudad.