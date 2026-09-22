La Legislatura provincial ponderó las políticas públicas de acceso a la Justicia y defensa de los derechos de los santiagueños

Durante la sesión ordinaria también se aprobaron declaraciones de interés y reconocimientos vinculados con actividades culturales, educativas, deportivas, sanitarias e institucionales de distintos puntos de la provincia.

Hoy 17:39

Esta tarde, durante el desarrollo de una nueva sesión ordinaria, conducida por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados local puso en valor “la consolidación de las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso irrestricto a la justicia y la protección de los derechos de la ciudadanía en todo el territorio santiagueño”.

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De esta manera, el cuerpo legislativo hizo especial hincapié en la reciente habilitación del nuevo Centro Judicial de la ciudad de Frías, señalándolo como un hito estratégico en la modernización institucional de la provincia. “Con esta concreción, Santiago del Estero reafirma su compromiso estratégico con una administración de justicia eficiente, ágil y con rostro humano, concebida para brindar respuestas equitativas e inmediatas a cada ciudadano, sin distinción de su condición socioeconómica”, subrayaron.

Respaldo legislativo a diversas iniciativas

En el plano cultural y artístico, el cuerpo legislativo declaró de interés la obra teatral "El Viejo Príncipe", puesta en escena por el Teatro de la UCSE, y la muestra de arte visual "Todos Somos Diferentes, Juntos Somos más Fuertes", realizada el 06/10.

Asimismo, se reconoció la publicación de los libros "Gestos, Señales y Acciones en el Vaticano", de Imelda Trejo de Molina y José Molina, e "Aprendizaje Basado En Proyectos: Una Pedagogía Innovadora Para La Inclusión", de María Teresa del V Alcaide. A su vez, se otorgó el aval institucional a la 16° Edición de la Feria Provincial del Libro (30/09 al 04/10), marco en el cual se llevará a cabo el "Homenaje a Walter Faila: Su palabra, su mirada, su huella en todos nosotros" el 01/10.

En materia de eventos populares y patrimonio regional, se aprobó la declaración para el 20° Festival Internacional de Folklore Ashpa Súmaj y la 6° Fiesta Nacional de las Colectividades Mundial de Folklore Ashpa Súmaj (06/10 al 12/10 en Las Termas de Río Hondo), el 1° Certamen Estudiantil Regional "Raíces Vivas" (05/11 en Colonia El Simbolar) y el encuentro histórico "Conociendo a Necochea, Granadero de San Martín y Mariscal de Perú" (02/10).

Educación y formación académica

En el ámbito académico y educativo, la Legislatura destacó el 14° Encuentro Nacional de Estudiantes de Agrimensura (08/10 al 11/10 en el Fórum), el 3er. Encuentro del Docente Rural (28/09 en la Escuela N° 829 de Río Hondo) y la II Feria Provincial Asociativa Inter Escolar (02/10).

Asimismo, se declararon de interés la 19° Jornada Educativa de la Federación Alianza Federal y 5ta Jornada de la Zona Norte (25/09 en el Teatro del Pueblo), la 2ª Jornada Nacional de Ludopatía sobre apuestas online en el ámbito escolar y familiar (26/09), y la participación de docentes e investigadores en las VII Jornadas del NOA Cárcel y Sociedad (16/09 al 18/09).

Reconocimientos en deportes

En materia deportiva, se consagró el reconocimiento a la Selección Santiagueña de Básquetbol U13 Masculina y Femenina por la obtención del título de campeones invictos en el Torneo Argentino Región NOA, junto con el Cuadrangular de Básquetbol Copa 152° Aniversario de la Ciudad de Frías (18/09 y 19/09).

De igual modo, se distinguió la trayectoria de los pilotos de BMX Jahir Elías y Nicolás Stancampiano; la participación de la Academia Acrogym de Añatuya en la Selectiva del NOA (20/11 al 22/11 en Mar del Plata); y la actuación de Ezequiel Cisterna en la Semana del Clima de Nueva York.

Salud, salud mental y acción social

En el área de la salud, se declararon de interés las actividades por el Día de la Sanidad (21/09), la 4° Marcha Aeróbica y Familiar (27/09) y el Día del Odontólogo (03/10).

En prevención y salud mental, recibieron distinción la 3° Jornada "Hablemos de Suicidio: Educar para Cuidar, Prevenir y Acompañar" (12/09 en la UNSE) y la Jornada "Siempre hay algo que decir" (22/09). A nivel profesional y social, se reconoció al médico Inti Cam Esperguin Gómez por su ingreso a la Residencia de Pediatría del Hospital Garrahan, y la participación de la Asociación Thaniyaial en el IV Congreso Internacional de Acompañamiento Terapéutico (09/10 al 11/10).

Aniversarios y eventos institucionales

En materia de efemérides municipales e instituciones deportivas, la Cámara respaldó las actividades por el 152° Aniversario de Frías (24/09) y su 3° Marcha de los Bombos Aniversario (23/09), el 136° Aniversario de Nueva Francia (29/09), el 94° Aniversario de Ramírez de Velazco (02/10), el 128° Aniversario de Lugones (09/10) y el 88° Aniversario del Club Sportivo Loreto (19/09).

Por último, se otorgó aval legislativo a la distinción a la Asociación Civil "Mujeres Que Pueden" en los Premios Lía Encalada 2026 (04/10 en Mar del Plata), la Jornada "Justicia Cerca" (13/09), la 19ª Muestra Ganadera ExpoBra (17/09 en La Banda) y el Día de la Conciencia Ambiental (27/09).

Entrega de reconocimientos en el recinto

Encabezados por el presidente de la Legislatura, Dr. Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados realizó, previo al trabajo parlamentario propiamente dicho, reconocimientos con la entrega de sendas declaraciones y diplomas al equipo de fútbol femenino del Club Central Córdoba por su destacada participación en la Copa Federal Regional Amateur Femenina y al programa televisivo "El Mirador", emitido por Canal 4 Express y conducido por la periodista Elisa Ramos, por su destacada trayectoria.