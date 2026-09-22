Tres pequeños futbolistas santiagueños brillaron en un torneo infantil en Santa Fe

Dylan Figueroa, Thadeo Tévez y Máximo López, integrantes de la categoría 2019 de la Escuelita Real FC, participaron del Torneo Marea Roja en Ceres y lograron destacados resultados.

Hoy 10:11

Tres pequeños futbolistas santiagueños vivieron una experiencia inolvidable al participar del Torneo Marea Roja, disputado en la ciudad de Ceres, Santa Fe, donde representaron a importantes clubes del fútbol argentino.

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Los protagonistas pertenecen a la categoría 2019 de la Escuelita Real FC y viajaron para disfrutar de una competencia que les permitió compartir cancha con otros chicos y demostrar todo lo aprendido durante su formación.

Dylan Figueroa y Thadeo Tévez defendieron los colores de River Plate y lograron quedarse con el título de la Copa de Oro, coronando una destacada participación en el certamen.

Por su parte, Máximo "Rulo" López representó a Gimnasia y Esgrima de La Plata y consiguió el tercer puesto de la Copa de Oro, completando una gran actuación de los pequeños representantes bandeños.

Más allá de los resultados deportivos, la participación significó una experiencia importante para los tres chicos, que pudieron disfrutar del fútbol, compartir con otros jugadores de su edad y continuar sumando vivencias en sus primeros pasos dentro de la disciplina.

Desde la Escuelita Real FC celebraron el desempeño de los pequeños futbolistas, que llevaron a Ceres no solo su talento, sino también la ilusión de seguir creciendo detrás de una pelota.

Dylan, Thadeo y Máximo se convirtieron así en motivo de orgullo para sus familias, sus profesores y toda la comunidad santiagueña, dejando en alto el nombre de la provincia en una competencia infantil fuera de la provincia.

Tres chicos, tres historias y una misma pasión: el fútbol y el sueño de seguir creciendo dentro de la cancha.