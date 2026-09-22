El Gobierno confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV

La medida fue confirmada este martes por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Además, durante el resto de la estadía del Sumo Pontífice habrá disposiciones particulares en las jurisdicciones que visite.

Hoy 19:43

El Gobierno nacional confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre.

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La medida fue anunciada este martes por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de una reunión realizada en la sede de su cartera. Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y representantes de las jurisdicciones involucradas en la organización de la visita papal.

Además del feriado nacional del lunes 9, el Gobierno anticipó que el martes 10 y el miércoles 11 habrá feriados limitados a las jurisdicciones en las que se encuentre el Sumo Pontífice, por lo que esas jornadas no tendrán alcance nacional.

“El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional”, confirmó Monteoliva. La funcionaria explicó además que para las dos jornadas siguientes cada jurisdicción trabajará en la aplicación de las medidas correspondientes según la presencia del Papa.

Cómo será la visita de León XIV

De acuerdo con la agenda difundida, León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, procedente de Montevideo. Será recibido en Aeroparque y posteriormente participará de una ceremonia en la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

El lunes 9, jornada que será feriado nacional, visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y posteriormente celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. También está previsto que mantenga encuentros con representantes del ámbito laboral y referentes de diferentes confesiones religiosas, antes de participar de las vísperas junto a los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

El martes 10, el Papa viajará a Córdoba, donde celebrará una misa y se reunirá con integrantes del clero local. Luego regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes. Finalmente, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto y celebrará una misa frente a la Basílica de Luján, antes de partir hacia Lima.

La planificación de la visita continúa siendo coordinada entre el Gobierno nacional, las autoridades eclesiásticas y las jurisdicciones que formarán parte del recorrido. Durante el encuentro de este martes, Karina Milei destacó el trabajo conjunto realizado para la organización y expresó que “el Papa es de todos los argentinos”