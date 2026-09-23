Thiago Almada y Juan Foyth fueron desafectados de la Selección Argentina por lesión

El volante de River y el defensor de Villarreal quedaron afuera de la convocatoria para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. La Albiceleste todavía no informó si habrá reemplazantes.

Hoy 12:43

La Selección Argentina confirmó este miércoles dos nuevas bajas para la triple fecha de amistosos que disputará entre fines de septiembre y comienzos de octubre: Thiago Almada y Juan Foyth fueron desafectados por lesión.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para enfrentar a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6, encuentro que tendrá como atractivo especial la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.

“Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país”, informó la Selección a través de sus redes sociales oficiales.

Qué lesión sufrió Thiago Almada

El mediocampista de River debió abandonar el partido ante Huracán apenas cinco minutos después del inicio del encuentro.

Luego de realizarse estudios, se confirmó que sufrió un desgarro de grado 1 en el cuádriceps, lesión que finalmente lo dejó afuera de la convocatoria.

En el mismo partido también había salido con molestias Tobías Andrada, aunque los estudios descartaron una lesión muscular y continúa dentro de la nómina.

Foyth tampoco estará en los amistosos

Por su parte, Juan Foyth arrastraba molestias musculares que ya lo habían dejado afuera de los últimos partidos de Villarreal en La Liga.

El defensor no logró recuperarse a tiempo y el cuerpo técnico decidió desafectarlo de los tres amistosos.

Hasta el momento, la Selección no comunicó si habrá reemplazantes para Almada y Foyth. Días atrás se habían incorporado a la convocatoria Equi Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez.

Pese a quedar afuera de esta triple fecha por cuestiones físicas, tanto Almada como Foyth estarán presentes en el encuentro ante Benín por haber formado parte del plantel campeón del mundo en Qatar 2022.

Para ese partido también fueron convocados especialmente Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, en el marco de la despedida de Messi de la Selección.