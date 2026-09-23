La AFA advirtió a Vélez: si recurre a la Justicia ordinaria por el fallo de Boca, podría ser desafiliado

Desde la entidad señalaron que el Fortín se expone a una sanción si intenta frenar la Copa Argentina mediante un amparo judicial. Vélez apelará el fallo que mantuvo al Xeneize en competencia y no descarta llegar al TAS.

Hoy 13:02

La disputa entre Vélez, Boca y la AFA por el fallo de la Copa Argentina sumó un nuevo capítulo. Luego de que el Fortín anunciara que apelará la resolución del Tribunal de Disciplina, desde la entidad madre del fútbol argentino lanzaron una fuerte advertencia ante una eventual presentación en la Justicia ordinaria.

Según explicaron desde la AFA, si Vélez recurriera a un amparo judicial para intentar modificar una decisión deportiva o suspender la competencia, podría exponerse a la suspensión de su afiliación y quedar imposibilitado de competir mientras dure el recurso.

La controversia comenzó después de que el Tribunal de Disciplina rechazara el reclamo de Vélez para que Boca fuera eliminado de la Copa Argentina por haber incluido seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido de octavos de final.

El organismo consideró que se trató de un error administrativo que no generó una ventaja deportiva, debido a que el sexto extranjero no ingresó al campo de juego, y aplicó únicamente una sanción económica al Xeneize.

Vélez apelará y podría llegar al TAS

La dirigencia del Fortín expresó públicamente su rechazo al fallo y confirmó que recurrirá al Tribunal de Apelaciones de la AFA.

Además, desde el club adelantaron que, si fuera necesario, llevarán el caso hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Pugliese, vicepresidente de Vélez, había cuestionado con dureza la resolución y planteado incluso la posibilidad de intentar frenar la Copa Argentina mediante una medida cautelar, aunque posteriormente aclaró que institucionalmente descartan recurrir a la Justicia ordinaria.

“Vamos a ir al Tribunal de alzada y, de ser necesario, al TAS”, sostuvo el dirigente.

Qué argumenta la AFA

La postura de la Asociación se apoya en las normas que rigen al fútbol organizado. Según lo señalado desde la entidad, los estatutos establecen que los conflictos vinculados a decisiones deportivas deben resolverse dentro de los organismos previstos por la propia estructura del fútbol y, eventualmente, mediante arbitraje deportivo.

Dentro de ese camino aparecen el Tribunal de Apelación y, posteriormente, la posibilidad de acudir al TAS.

Distinto sería, según la interpretación de la AFA, recurrir a un tribunal ordinario para conseguir una cautelar que afecte el desarrollo de una competencia.

“Está prohibido ir a la Justicia para un resultado deportivo”, señalaron desde la entidad, y advirtieron que una presentación de ese tipo podría derivar en la suspensión de la afiliación de Vélez y en la intervención de la FIFA.

La Copa Argentina, en medio de la disputa

Mientras Vélez prepara su apelación, Boca conserva por el momento su clasificación y tiene previsto continuar su participación en el certamen.

El Fortín pretende que la Copa Argentina no avance hasta que exista una resolución definitiva, mientras que la AFA sostiene que cualquier reclamo debe canalizarse exclusivamente por las instancias deportivas correspondientes.

El conflicto, por lo tanto, continuará ahora en el terreno de las apelaciones, con la posibilidad de que el caso llegue hasta el TAS.