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Murad puso en funciones a los nuevos directores de Comercio y del Hipódromo 27 de Abril

El ministro de Economía de la Provincia encabezó el acto y tomó juramento a Jorge Javier Eduardo Alexandro como director general de Comercio y a Ariel Alberto Dib Campitelli como director del Hipódromo 27 de Abril.

Hoy 13:53
Murad

El Ministro de Economía de la Provincia, C.P.N. Jorge Murad, puso en funciones este miércoles al C.P.N. Jorge Javier Eduardo Alexandro como Director General de Comercio de Santiago del Estero y al Dr. Ariel Alberto Dib Campitelli como Director del Hipódromo 27 de Abril.

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Durante el acto, el Ministro Murad destacó el papel de la Dirección General de Comercio en el desarrollo, el ordenamiento y el crecimiento de la actividad comercial, con una labor que comprende tanto el acompañamiento a los comerciantes como la defensa de los derechos de los consumidores.

Al referirse al Hipódromo 27 de Abril, lo definió como un emblema de Santiago del Estero y puso en valor su importancia como espacio de deporte, trabajo y tradición, así como su proyección como vidriera de la provincia.

El Ministro expresó su confianza en la capacidad y la vocación de ambos funcionarios y les solicitó compromiso, trabajo en equipo, cercanía con la gente y transparencia en cada acción. Asimismo, les deseó éxito en sus funciones y los convocó a trabajar al servicio de los santiagueños.

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