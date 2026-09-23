Murad puso en funciones a los nuevos directores de Comercio y del Hipódromo 27 de Abril

El ministro de Economía de la Provincia encabezó el acto y tomó juramento a Jorge Javier Eduardo Alexandro como director general de Comercio y a Ariel Alberto Dib Campitelli como director del Hipódromo 27 de Abril.

Hoy 13:53

El Ministro de Economía de la Provincia, C.P.N. Jorge Murad, puso en funciones este miércoles al C.P.N. Jorge Javier Eduardo Alexandro como Director General de Comercio de Santiago del Estero y al Dr. Ariel Alberto Dib Campitelli como Director del Hipódromo 27 de Abril.

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Durante el acto, el Ministro Murad destacó el papel de la Dirección General de Comercio en el desarrollo, el ordenamiento y el crecimiento de la actividad comercial, con una labor que comprende tanto el acompañamiento a los comerciantes como la defensa de los derechos de los consumidores.

Al referirse al Hipódromo 27 de Abril, lo definió como un emblema de Santiago del Estero y puso en valor su importancia como espacio de deporte, trabajo y tradición, así como su proyección como vidriera de la provincia.

El Ministro expresó su confianza en la capacidad y la vocación de ambos funcionarios y les solicitó compromiso, trabajo en equipo, cercanía con la gente y transparencia en cada acción. Asimismo, les deseó éxito en sus funciones y los convocó a trabajar al servicio de los santiagueños.