A 7 días de la 16.° Feria Provincial e Internacional del Libro: todo lo que tienes que saber de este encuentro cultural

Del 30 de septiembre al 4 de octubre, el Fórum y el Centro Cultural del Bicentenario serán escenario de una nueva edición de la Feria Provincial e Internacional del Libro.

Hoy 13:37

A pocos días de que las puertas del Fórum y del CCB se abran de par en par, la 16.ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, bajo la consigna “Santiago lee con vos”, reafirma el posicionamiento a la provincia como uno de los polos culturales del Norte Argentino, desplegando una grilla con proyección nacional e internacional.

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¿Qué hace a esta edición en un acontecimiento de proyección global?

De la Sorbona a la lengua quechua

La dimensión internacional de esta edición tendrá su punto alto con la llegada del doctor Pablo Landeo Muñoz. El escritor, antropólogo formado en la Sorbona de París y ganador del Premio Nacional de Literatura de Perú encabezará la conferencia “Literatura quechua en el siglo XXI”.

La actividad propondrá un cruce académico y literario de primer nivel que conectará la narrativa andina contemporánea con la viva tradición identitaria de la lengua quechua en el territorio santiagueño.

Claudia Piñeiro y una presentación especial

El mundo editorial volverá su mirada hacia Santiago. La aclamada autora Claudia Piñeiro eligió el marco de esta Feria para presentar, como primicia absoluta, su reciente novela, El canto invisible, publicada este año por Penguin.

Durante la jornada de cierre, la escritora mantendrá un diálogo mano a mano con Carlos Aletto, en el que compartirá las claves de una de las obras más esperadas del año.

Las voces que marcan la agenda cultural

El Fórum se transformará en una espacio de debate con referentes del pensamiento, la literatura, la historia, la gastronomía y la divulgación.

Beatriz Vignoli (Premio Nacional de Poesía 2026) dará el puntapié inicial en el acto de apertura.

Pedro Saborido desplegará su ingenio en un taller de creatividad y presentará Una historia de la felicidad.

Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti subirán a escena con su reconocido Recital de mitos.

Felipe Pigna abrirá la reflexión histórica con 76: el año que nos cambió para siempre.

Ximena Sáenz propondrá un recorrido por el universo culinario con la literatura.

El jueves, la escritora Alejandra Kamiya participará en la actividad: Escribir desde el cuerpo: Una entrevista con Alejandra Kamiya, acompañada por el periodista Carlos Aletto.

Fernando Signorini aportará la cuota emotiva y deportiva revelando vivencias inéditas junto a Diego Maradona.

Por su parte, la reconocida periodista y especialista en literatura Hinde Pomeraniec el escritor Federico Jeanmaire dictarán cursos de capacitación orientados a promover la reflexión sobre la escritura y la lectura. Estas actividades cuentan con el auspicio de la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

El CCB recibe a la cultura joven y el cómic

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) será la sede del Quinto Espacio Infantil, Juvenil y Cómics, que contará con 70 stands y 25 shows en vivo, entre ellos, K-Pop, batallas de rap, cosplay, magia.

La innovación tomará forma a través de más de 40 talleres de robótica, inteligencia artificial y arte. Además, referentes internacionales de la novela gráfica, como Ariel Olivetti y Rodolfo Santullo, brindarán clínicas sobre animación y guion.

Tecnología participativa e innovadora

Como parte de su propuesta de innovación y participación ciudadana, la Feria incorporará la experiencia “Soy santiagueño, soy...”.

Mediante un código QR, los asistentes podrán subir contenido desde sus teléfonos para compartir sus talentos, oficios y creaciones en tiempo real sobre la pantalla LED central del Fórum, haciendo de la comunidad la verdadera protagonista del evento.

UNA CITA IMPERDIBLE CON ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Del 30 de septiembre al 4 de octubre, la 16.ª Feria Internacional del Libro invita a familias, estudiantes, docentes y visitantes de todo el país a vivir una experiencia única que articula la rica identidad local con lo mejor de la cultura global.