River se entrenó con bajas por la Selección y podría jugar un amistoso ante Vélez

El Millonario trabajó este miércoles en Ezeiza sin varios futbolistas convocados por Lionel Scaloni. Ante el largo parate por la Fecha FIFA, Leonardo Ponzio analiza disputar un encuentro a puertas cerradas frente al Fortín.

Hoy 12:46

River volvió a los entrenamientos este miércoles en Ezeiza con un plantel reducido por las convocatorias a la Selección Argentina y con la posibilidad de disputar un amistoso ante Vélez durante el fin de semana.

Santiago Beltrán, Tobías Andrada y Thiago Almada no participaron de la práctica por haber sido citados por Lionel Scaloni. Sin embargo, Almada fue posteriormente desafectado por lesión y regresará al club para comenzar su recuperación.

Ante la falta de competencia oficial durante este fin de semana, Leonardo Ponzio analiza organizar un amistoso a puertas cerradas frente a Vélez el próximo sábado, con el objetivo de mantener el ritmo futbolístico del plantel.

River afrontará varias semanas sin competencia oficial

El Millonario viene de caer 2-1 ante Huracán, resultado que complicó su situación en la tabla anual.

A falta de confirmación oficial, el duelo frente a Sarmiento, correspondiente a la fecha 11, se disputaría el miércoles 14 de octubre. Antes, River jugará por la jornada 12 frente a Estudiantes de Río Cuarto, el sábado 10 en el Monumental.

El extenso parate llevaría a Ponzio a repetir una fórmula que ya utilizó desde su llegada al banco: organizar partidos informales en River Camp para que los jugadores que tienen menos minutos no pierdan rodaje.

Anteriormente, después de los triunfos ante Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, River disputó encuentros cortos frente a All Boys y Estudiantes de Buenos Aires.

En esta oportunidad, el rival sería Vélez, que tampoco tendrá actividad oficial debido a la Fecha FIFA.

Almada volverá a River para recuperarse

Tras ser desafectado de la Selección por una lesión sufrida ante Huracán, Thiago Almada retornará a River Camp para iniciar su recuperación.

De todos modos, está previsto que participe el 6 de octubre en el Monumental, en el encuentro de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

También estarán presentes Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Santiago Beltrán y Tobías Andrada.

El objetivo de River en la recta final

Después del parate, River afrontará el tramo decisivo del Torneo Clausura con la necesidad de mejorar su posición.

El Millonario quedó octavo en la Zona B por diferencia de gol, ocupando actualmente el último puesto de clasificación a los playoffs.

En la tabla anual también marcha octavo con 42 puntos, a nueve del líder Independiente Rivadavia y a cinco de Boca, que ocupa actualmente el último lugar de clasificación a la próxima Copa Libertadores.