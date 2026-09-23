Mitjans explicó por qué Boca no fue eliminado: “Era como dar perpetua por robar una manzana”

El presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA defendió la resolución que mantuvo al Xeneize en la Copa Argentina pese a haber incluido seis extranjeros en la planilla ante Vélez. Aseguró que eliminarlo hubiese sido una sanción desproporcionada.

Hoy 12:50

La polémica por el fallo que mantuvo a Boca en la Copa Argentina sumó un nuevo capítulo. Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA, explicó los fundamentos de la resolución que rechazó el reclamo de Vélez y dejó firme la clasificación del Xeneize a los cuartos de final.

El Tribunal reconoció que Boca incluyó seis futbolistas extranjeros en la planilla, aunque consideró determinante que Ángel Romero, el sexto jugador foráneo, permaneciera en el banco de suplentes y no ingresara al campo de juego.

“¿El jugador estaba inscripto? Sí. ¿Estaba habilitado? Sí. Ahora, si ese sexto jugador hubiese ingresado al campo de juego, la situación podría haber sido diferente”, explicó Mitjans.

Por qué el Tribunal no eliminó a Boca

El titular del organismo señaló que el convenio colectivo establece que no pueden participar más de cinco extranjeros, pero remarcó que no fija específicamente una sanción deportiva para ese incumplimiento.

Además, indicó que el reglamento de la Copa Argentina habilita a participar a los futbolistas inscriptos en AFA sin realizar una diferenciación entre jugadores nacionales y extranjeros.

“El derecho no funciona tomando un artículo de acá y otro de allá de manera aislada. Hay que tomar las normas en conjunto”, sostuvo Mitjans, quien aseguró que también se tuvo en cuenta jurisprudencia nacional e internacional.

Según explicó, el Tribunal entendió que la situación de Boca debía ser considerada como un error administrativo en la confección de la planilla, infracción para la que está prevista una sanción económica.

“Hubiera sido desproporcionado eliminar a Boca”

Mitjans defendió la proporcionalidad del fallo y utilizó una comparación contundente para explicar la decisión.

“¿Era proporcional eliminar a Boca de una fase clasificatoria por un error administrativo en una planilla? Ese error administrativo está contemplado y tiene una sanción económica”, indicó.

Luego agregó: “Es como decir: robamos una manzana y te doy cadena perpetua. La sanción sería mucho más gravosa que la infracción cometida”.

El Tribunal finalmente mantuvo al Xeneize en competencia y le aplicó una multa equivalente a 1.000 entradas generales.

Mitjans negó una intervención de Tapia

El presidente del Tribunal también rechazó cualquier posible influencia de Claudio “Chiqui” Tapia o del Comité Ejecutivo de la AFA sobre la resolución.

“Ni Tapia ni nadie nos llamó para nada. No hubo intervención del Comité Ejecutivo, no hubo derivación y tampoco hubo abstenciones”, aseguró.

Mitjans explicó además que los seis integrantes del Tribunal que participaron de la resolución votaron de manera unánime. Él, según aclaró, no participa de las votaciones desde que asumió la presidencia del organismo.

Ante el malestar expresado desde Vélez, sostuvo que tampoco existió una intención de perjudicar al Fortín ni de favorecer a Boca.

“Siempre va a ser imposible conformar a todos. El derecho funciona así. Si todo fuera automático, sería simplemente apretar un botón y asignar dos, tres o cuatro partidos”, concluyó.