Pierre Gasly denunció amenazas después del incidente con Colapinto: “Llegaron a mi familia”

La polémica que se generó después del Gran Premio de España tuvo consecuencias más allá de la pista. Pierre Gasly contó que recibió una serie de ataques y amenazas en redes sociales luego del incidente que protagonizó con Franco Colapinto, y reveló que algunos de esos mensajes llegaron incluso hasta miembros de su familia y su pareja.

El episodio se produjo en las últimas vueltas de la carrera disputada en Madrid, cuando Colapinto, que venía detrás de Gasly, reclamó por radio que su compañero le cediera la posición debido a que se acercaba Oscar Piastri. Finalmente, el equipo no ordenó el intercambio entre los pilotos de Alpine.

Tras la competencia, la situación generó fuertes discusiones entre los fanáticos y una serie de comentarios en redes sociales dirigidos contra Gasly. El francés explicó que entiende la exposición que implica competir en la máxima categoría del automovilismo, pero marcó un límite cuando habló de las amenazas.

“Creo que personalmente me resulta un poco preocupante para nuestro deporte. Creo que, hasta cierto punto, soy un deportista de élite, así que sé que estoy expuesto; siempre ha sido así”, sostuvo.

Sin embargo, el piloto francés remarcó que recibir críticas es diferente a ser blanco de mensajes intimidatorios. “Hasta el punto de recibir amenazas y ataques, me parece completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, a la novia, etc.”, afirmó.

Gasly también cuestionó que este tipo de situaciones formen parte cada vez con mayor frecuencia del entorno de la Fórmula 1 y consideró necesario encontrar una forma de reducir el nivel de agresividad en redes sociales.

“No creo que eso deba ser así. Lo dejo ahí, pero las cosas no eran de esa manera en el pasado y creo que, como deporte, simplemente tenemos que encontrar una manera de convertirlo en un lugar más saludable”, señaló.

La denuncia del francés se conoció en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, mientras la polémica por el episodio con Colapinto seguía generando repercusiones dentro y fuera de Alpine.

El propio Colapinto se refirió posteriormente a los ataques y sostuvo que este tipo de comportamientos deben ser mejorados, al remarcar que el apoyo a un piloto no debería transformarse en agresiones contra otros competidores.