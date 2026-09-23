La contundente reacción de Colapinto tras las amenazas a Gasly: “No queremos el odio”

El piloto argentino se refirió a los ataques que recibió su compañero de Alpine después del Gran Premio de España y pidió a los fanáticos que lo apoyen sin agredir a otros protagonistas de la categoría.

Hoy 19:54

Luego de que Pierre Gasly denunciara haber recibido amenazas y mensajes intimidatorios tras el incidente con Franco Colapinto en el Gran Premio de España, el piloto argentino habló sobre la situación y dejó un contundente mensaje para los fanáticos.

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En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, Colapinto diferenció lo ocurrido dentro de la pista de los ataques que aparecen posteriormente en las redes sociales. “Lo de las redes, obvio que es algo que hay que mejorar. Lo demás es tema de la pista y queda dentro del equipo”, explicó en diálogo con ESPN.

El piloto de Alpine también dejó en claro su postura frente a los mensajes de odio que pueden aparecer después de una polémica deportiva. “La parte del odio es algo con lo que siempre estamos muy en desacuerdo y que no queremos los pilotos”, sostuvo.

Además, Colapinto recordó que él mismo atravesó situaciones similares durante su carrera y aseguró que no se trata de un problema exclusivo de una nacionalidad. “Me pasó a mí en el pasado, le pasó al equipo”, señaló.

En ese sentido, planteó que los seguidores deben trabajar para cambiar este tipo de comportamientos, independientemente del país al que pertenezcan. “Como fanáticos del deporte, ya seamos argentinos, brasileros o europeos, hay que mejorarlo, hay que trabajarlo”, afirmó.

El argentino también aprovechó para dejar un mensaje directo a quienes lo acompañan desde las redes sociales y pidió que el apoyo hacia él no implique atacar a otros pilotos. “Lo más importante es apoyarme y bancarme a mí, pero no desmerecer a ningún otro”, expresó.

Y completó: “Y bancar al equipo, que al final somos compañeros y estamos trabajando para un objetivo mucho más grande que el personal”.

Las declaraciones de Colapinto se conocieron después de que Gasly revelara que algunos de los mensajes que recibió tras la carrera en España incluso alcanzaron a su pareja y a miembros de su familia. El francés consideró que este tipo de situaciones son “completamente inapropiadas” y pidió encontrar una manera de generar un ambiente más saludable dentro de la Fórmula 1.

La polémica también provocó la intervención de Flavio Briatore, quien pidió a los fanáticos argentinos que apoyen a Colapinto de manera respetuosa y advirtió que Alpine podría dejar de dar entrevistas a la televisión argentina si continúan los ataques.

Así, mientras el equipo se prepara para una nueva fecha de la categoría, Colapinto buscó poner el foco en el acompañamiento deportivo y marcar distancia de cualquier agresión que pueda surgir alrededor de las carreras.