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La Banda se prepara para un calor intenso: temperaturas extremas a la vista para hoy Jueves 24 de septiembre de 2026

La Banda, Santiago del Estero, experimenta un clima cubierto con temperaturas frescas. Se anticipan días soleados y calurosos para los próximos días.

Hoy 08:11

En la jornada de hoy, los bandeños se encuentran bajo un clima cubierto con una temperatura actual de 16 °C. La sensación térmica es un poco más fresca, alcanzando los 12.4 °C, lo que invita a abrigarse un poco más al salir.

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A medida que avanza el día, se espera que el clima mejore notablemente, ya que el pronóstico indica un día soleado con una máxima de 33.3 °C. Esto marcará un cambio significativo respecto a las temperaturas frescas de la mañana.

El viento sopla desde el noreste a 12.2 km/h, lo que contribuye a que la sensación térmica sea un poco más baja en comparación con la temperatura real. Los bandeños deben tener en cuenta este factor al planear sus actividades al aire libre.

Para mañana, se prevé que el sol brille intensamente, con temperaturas que oscilarán entre 19.9 °C y 37 °C. Esto sugiere que el calor se intensificará, llevando a muchos a buscar refugio en lugares frescos durante las horas pico.

El pronóstico continúa siendo favorable para el fin de semana, con un clima soleado el sábado, donde las mínimas serán de 22 °C y las máximas alcanzarán los 36.1 °C. Los bandeños deben prepararse para un clima bastante cálido en los próximos días, con temperaturas que invitan a disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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