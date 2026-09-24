Emilio "Pichón" Neder rechazó las reformas del Banco Central y Zonas Frías: “Es otro manotazo al bolsillo”

El senador nacional santiagueño y titular del Partido Justicialista provincial cuestionó los dos proyectos impulsados por el Gobierno nacional que se debaten este jueves en la Cámara alta y confirmó que el bloque peronista votará en contra.

Hoy 17:53

El senador nacional por Santiago del Estero y titular del Partido Justicialista provincial, José Emilio “Pichón” Neder, anticipó este jueves su voto en contra de los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de modificación del régimen de subsidios al gas en Zonas Frías.

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Ambas iniciativas forman parte del temario de la sesión que desarrolla el Senado de la Nación este jueves 24 de septiembre y son impulsadas por el oficialismo nacional.

“Desde nuestro bloque del peronismo, vamos a votar en contra”, manifestó Neder al fijar posición sobre las propuestas.

Respecto de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, el legislador santiagueño cuestionó las intenciones del Gobierno nacional detrás de la iniciativa.

“Justamente quienes en campaña dijeron que venían a ‘dinamitarlo’, ahora quieren apropiárselo para condicionar decisiones del próximo gobierno”, sostuvo.

El proyecto que se discute en el Senado introduce cambios en el funcionamiento del BCRA, establece como objetivo prioritario la preservación del valor de la moneda y modifica aspectos vinculados con la designación y remoción de sus autoridades. El oficialismo acordó modificaciones al texto aprobado previamente por Diputados, por lo que, en caso de recibir luz verde en el Senado, deberá regresar a la Cámara baja.

Críticas por los cambios en Zonas Frías

Neder también manifestó su rechazo a la readecuación del régimen de Zonas Frías, iniciativa que busca reducir el alcance territorial del beneficio sobre las tarifas de gas y avanzar hacia un esquema focalizado según ingresos y vulnerabilidad de los hogares.

Según expresó el senador santiagueño, la modificación implicaría “dejar sin efecto el beneficio del subsidio de gas a unos 3,5 millones de usuarios”.

“En este contexto social de grave crisis económica, es otro manotazo al bolsillo de las familias argentinas”, afirmó Neder.

De esta manera, el legislador confirmó que acompañará la postura de rechazo del bloque Justicialista frente a los dos proyectos que forman parte de una sesión clave para el oficialismo en la Cámara alta.