Lali agotó su tercer River del año y sorprendió con su reacción al recibir la noticia: “Me quedé tiesa”

La cantante recibió la confirmación en pleno ensayo y compartió su emoción con todo su equipo. Este sábado cerrará su gira con un nuevo Monumental repleto.

Hoy 21:33

Lali Espósito alcanzó un nuevo hito en su carrera: agotó las entradas para su tercer show del año en el estadio de River Plate, previsto para este sábado 26 de septiembre, y su reacción al conocer la noticia quedó registrada en un video que rápidamente llegó a sus seguidores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La artista se encontraba en medio de un ensayo cuando su equipo le comunicó que ya no quedaban localidades disponibles para el recital. La noticia la tomó por sorpresa y Lali no ocultó su emoción.

“Qué bueno, qué emoción, me quedé tiesa”, expresó la cantante, antes de agradecer a quienes trabajan en la producción de sus espectáculos. También destacó la cantidad de personas, tiempo y energía que demanda llevar adelante una presentación de semejante magnitud.

Posteriormente, Lali llevó la celebración a sus redes sociales, donde confirmó el nuevo sold out y compartió imágenes de sus anteriores presentaciones en el Monumental.

Ocho estadios agotados entre Vélez y River

El recital de este sábado será el tercer River de Lali durante 2026. Sus dos primeras presentaciones en el estadio de Núñez se realizaron el 6 y 7 de junio y reunieron, entre ambas jornadas, a más de 160.000 personas.

El recorrido adquiere todavía mayor dimensión al sumar sus actuaciones anteriores: la gira acumula ocho estadios agotados, contando los cinco shows que realizó en Vélez durante 2025 y los tres River de este año.

La presentación del sábado marcará además el cierre definitivo de la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”, vinculada a su último trabajo discográfico.

La expectativa también está puesta en los posibles invitados que podrían acompañarla. En sus anteriores River, Lali compartió escenario con figuras como Kylie Minogue, Dillom y Duki. Para esta nueva fecha circularon versiones sobre otros artistas, aunque hasta el momento no fueron confirmadas oficialmente.

El concierto está previsto para las 21, mientras que las puertas del estadio abrirán desde las 17. Con las localidades agotadas, Lali cerrará su gira con su tercer Monumental repleto en un mismo año.