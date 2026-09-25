“Me quedo con Pampita”: el dueño de la panchería donde comió Nicole Neumann rompió el silencio

El comerciante habló después del fuerte descargo de la modelo y sorprendió con sus declaraciones.

Hoy 05:25

El escándalo que protagonizó Nicole Neumann después de que se filtrara una foto suya en una panchería de San Isidro sumó un nuevo capítulo. Después del fuerte descargo que hizo la modelo en redes sociales, el dueño del local rompió el silencio y sorprendió con declaraciones aún más polémicas.

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Lejos de mostrarse molesto por las críticas de Nicole, el comerciante aseguró que la exposición mediática terminó siendo positiva para su negocio.

La modelo había cuestionado duramente a quien tomó la fotografía y también apuntó contra el lugar donde fue registrada mientras compartía un almuerzo con su hija y una amiga de la adolescente.

En diálogo con Lape Club Social e Informativo, el dueño de la panchería aseguró que no se siente afectado por lo ocurrido y que, por el contrario, está disfrutando de la enorme repercusión que tuvo el episodio. “Para mí son los mejores panchos los que vendemos nosotros. No estoy enojado, estoy chocho. Está saliendo el local en todos lados. Veo la oportunidad”, expresó.

Elogios a Pampita

El comerciante también aclaró que no tiene intención de comunicarse con Nicole y aseguró que ni siquiera la conoce personalmente. “No me voy a comunicar con Nicole, si la veo en la calle no la reconozco. No le di bola cuando vino”, sostuvo.

Además, explicó que la fotografía no tuvo relación con el negocio. “Si un cliente saca una foto en mi local no me molesta, no tiene nada que ver con el local. Es tema de ella, si a ella le molesta…”, señaló.

Pero el momento más llamativo llegó cuando le preguntaron al dueño a quién elegiría para protagonizar una eventual campaña publicitaria de su panchería. Sin dudarlo, eligió a una figura que tiene una histórica rivalidad con Nicole Neumann en el mundo del modelaje: Pampita. “Si tengo que hacer una campaña para el local, elijo a Pampita”, lanzó, en una evidente chicana hacia la modelo.

A pesar de todo lo ocurrido, el comerciante dejó abierta la posibilidad de que Nicole vuelva al lugar y aseguró que las puertas del negocio continúan abiertas para ella y su familia. “Cuando ella quiera puede venir”, concluyó.