Pachu Peña metió la pata y reveló quién es el primer eliminado de MasterChef Celebrity

El humorista dejó al descubierto un dato que las grabaciones mantenían bajo llave. La competencia culinaria todavía no salió al aire y ya quedó envuelta en su primer gran spoiler.
Faltando todavía unos días para que estrene MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe, Pachu Peña ya reveló quién es el primer eliminado.
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El humorista, que integra el grupo de participantes, habló con un móvil de LAM (América) y, en medio de risas nerviosas, dejó al descubierto un secreto que las grabaciones, iniciadas hace apenas una semana, mantenían bajo llave.
La competencia culinaria vuelve a la pantalla el lunes 28 de septiembre con Wanda Nara al frente y un plantel de 24 figuras que reúne a músicos, actores, periodistas, influencers, modelos y ex deportistas. Hasta ahora, nada se sabía sobre quién sería el primero en abandonar las cocinas.
Sin embargo, el dato se le escapó al propio Pachu: al hablar de su agenda, quedó en evidencia que el eliminado es él mismo.
Todo comenzó cuando el cronista le preguntó por su futuro laboral, con octubre casi encima, por lo que el humorista repasó sus proyectos: "Estoy ahí analizando propuestas muy cerca de Carlos Paz, con la radio, con streaming, también tengo una propuesta, así que viendo...".
Fue entonces que, consultado por posibles giras al exterior con obras de teatro, metió la pata y no pudo contener la risa: "Sí, nos vamos a una gira ahora... con eso estoy diciendo muchas cosas".
Ya sin retorno, completó el panorama: "Nos vamos con José María Listorti y Sebastián Almada a hacer Tertawa en una gira por España".
Cuando le preguntaron si los shows arrancan en octubre, admitió entre carcajadas y tono irónico: "Sí, vos sabés que sí".
Aprovechando la nota, Pachu explicó que el recorrido incluirá ciudades como "Alicante, Tenerife, Gran Canaria, Mallorca, Valencia, Madrid, Barcelona…".
Entonces, el movilero cayó a cuenta que estarán varias semanas fuera del país, por lo que el humorista siguió adelante con su broma sobre que podría retomar las grabaciones rápidamente: “No, cinco días, cinco días, en pocos días estamos corriendo de un lado para el otro".
El cronista insistió con si, mientras tanto, practicará para el programa. "Obviamente, obviamente, porque puedo clasificar, la vuelta...", respondió, otra vez entre risas, e insinuando que su regreso podría darse por el repechaje.
Minutos antes, Pachu había descripto cómo vive su paso por la competencia. "Estoy dentro de este maravilloso grupo de 24. Soy uno de los cocineros, por sorpresa. No soy cocinero, me hago cargo, soy muy básico, cocina básica. Te dan clases básicas del tipo de cocción, pero adentro es otra cosa", planteó.
Sobre el jurado, opinó: "Obviamente sabemos cómo es, filoso, van con todo. Son platos más difíciles para mí, comparado con otras temporadas. En esta, el plato ocupa un lugar importante como tiene que ser. Y después también tiene algo de humor, de picardía, que eso va por cuenta nuestra".
Y cerró con una descripción de su rutina: "Estoy haciendo de todo como siempre, siendo el pibe humilde de siempre. Y cocinando muy rico, mucho condimento, muchas especias, y magia pura...".