Eugenia Tobal recordó su polémica salida de MasterChef y sorprendió con una contundente confesión

A días del regreso de MasterChef Celebrity, Eugenia Tobal recordó su paso por el reality y explicó el difícil momento personal que atravesaba.

Hoy 05:32

En medio de la expectativa por el regreso de MasterChef Celebrity (Telefe), Eugenia Tobal volvió a hablar de su paso por el reality de cocina y sorprendió al ubicarlo en el último lugar de su ranking de proyectos. La actriz recordó aquella experiencia en Sería increíble (Olga), el ciclo conducido por Nati Jota, y explicó el difícil momento personal que atravesaba cuando decidió ponerle punto final a su participación.

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Todo surgió cuando Tobal hizo un ranking de los trabajos que realizó a lo largo de su carrera y colocó a MasterChef en el último lugar. "Yo estaba en un momento complicado", admitió la actriz sobre su salida del reality. "Mi perro se accidentó, se me vino el mundo abajo", argumentó. Además, fue sincera sobre su relación con el formato: "No soy muy del reality, no soy muy funcional a dar el show que necesita".

Su salida también había quedado envuelta en rumores por una supuesta tensión con Germán Martitegui. En aquel momento, trascendió que una devolución del chef sobre un plato que Tobal había preparado en homenaje a su madre fallecida la había afectado especialmente. Sin embargo, después de abandonar el programa, la propia actriz aclaró que no había existido una pelea personal con el jurado: “No pasó nada con Germán”. Tobal contó que sí se había sentido molesta por algunas devoluciones, pero consideró que cada integrante del jurado cumplía un rol dentro del reality.

Con el tiempo, la actriz también explicó que aquella situación se dio en un contexto personal particularmente difícil. Según contó, estaba muy sensible por los problemas de salud de su perro y necesitaba estar en su casa, algo que terminó pesando más que cualquier supuesto enfrentamiento.

Ahora, sus declaraciones llegan justo cuando este lunes comienza una nueva temporada de MasterChef Celebrity, que vuelve a poner al reality en el centro de la pantalla y de la conversación. Mientras nuevos famosos se preparan para enfrentarse a los desafíos de la cocina, el recuerdo del paso de Tobal por el programa vuelve a aparecer, aunque esta vez con una mirada más distendida sobre aquella salida que en su momento estuvo rodeada de rumores, críticas y especulaciones.