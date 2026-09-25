Con la vuelta del Gran Premio de Argentina en Buenos Aires, el MotoGP confirmó su calendario para 2027

La máxima categoría del motociclismo celebrará su cuarta fecha en el país. El autódromo porteño no albergaba la prueba desde 1999.

Hoy 06:45

El MotoGP volverá al país en 2027. La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) confirmó el calendario de la próxima temporada y Argentina será sede de la cuarta fecha del campeonato, que se disputará del 9 al 11 de abril en el renovado Autódromo Óscar y Juan Gálvez.

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La competencia se desarrollará entre los Grandes Premios de Brasil y Estados Unidos y representará el regreso del MotoGP a Buenos Aires después de casi tres décadas. La última carrera de la categoría en el autódromo porteño se disputó en 1999, también en el Gálvez.

El regreso se produce después de las temporadas en las que Termas de Río Hondo fue escenario del Gran Premio de Argentina. El circuito santiagueño recibió al MotoGP desde 2014 hasta 2023, con la interrupción de 2020 y 2021 por la pandemia de Covid-19.

La llegada del MotoGP a Buenos Aires también representa un nuevo paso dentro del proceso de renovación del autódromo porteño, que avanza con obras destinadas a adaptar el escenario a las exigencias de grandes competencias nacionales e internacionales.

Cómo avanza la renovación del Autódromo Gálvez

Las obras en el circuito ya superaron el 60% de avance y continúan principalmente sobre la pista. El proyecto contempla nuevos boxes, accesos y sectores destinados al público.

Uno de los principales cambios es la nueva configuración del trazado, que incluye una horquilla diseñada para permitir también el eventual paso de la Fórmula 1. La curva fue construida en el espacio donde anteriormente se encontraban una antigua tribuna y el kartódromo.

Además, avanzan los trabajos del nuevo túnel ubicado a la altura de la curva 1, que permitirá conectar la avenida Roca con el paddock y modificar la circulación interna del predio.

Los nuevos boxes y garajes también forman parte de la transformación del autódromo, que busca convertirse en un escenario preparado para recibir competencias internacionales.

Cuándo se podrán comprar las entradas para el MotoGP

La venta general de entradas comenzará el 8 de octubre a través del sitio oficial www.motogp.fantixtickets.com.

Los clientes del Banco Ciudad tendrán una preventa exclusiva entre el 1 y el 7 de octubre, con la posibilidad de acceder a hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito.

El calendario completo del MotoGP 2027

Tailandia: 5 al 7 de marzo

Qatar: 12 al 14 de marzo

Brasil: 2 al 4 de abril

Argentina: 9 al 11 de abril

Estados Unidos: 23 al 25 de abril

España (Jerez): 7 al 9 de mayo

Francia: 14 al 16 de mayo

Italia: 28 al 30 de mayo

España (Barcelona): 11 al 13 de junio

Países Bajos: 25 al 27 de junio

Alemania: 9 al 11 de julio

República Checa: 16 al 18 de julio

Gran Bretaña: 13 al 15 de agosto

Austria: 27 al 29 de agosto

San Marino: 10 al 12 de septiembre

España (Aragón): 17 al 19 de septiembre

Portugal: 1 al 3 de octubre

Japón: 15 al 17 de octubre

Malasia: 22 al 24 de octubre

Indonesia: 29 al 31 de octubre

Australia: 12 al 14 de noviembre

España (Valencia): 26 al 28 de noviembre

La temporada 2027 tendrá 22 Grandes Premios en 19 países, convirtiéndose en el campeonato con mayor recorrido internacional en la historia de la categoría.