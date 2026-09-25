Franco Colapinto reveló cuál es su mayor dificultad antes del GP de Azerbaiyán

El piloto argentino terminó 10° en la clasificación y explicó los problemas que encontró con el Alpine en Bakú. Además, contó qué espera para la carrera de este sábado, que comenzará a las 8 de Argentina.

Hoy 12:41

Franco Colapinto terminó 10° en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán y se prepara para disputar este sábado una nueva carrera de Fórmula 1. Luego de la qualy, el piloto argentino explicó cuáles fueron las principales dificultades que encontró durante el fin de semana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“El frenaje fue un punto débil, me está costando este fin de semana”, explicó Colapinto en diálogo con ESPN.

El piloto de Alpine también se refirió al incidente que protagonizó durante la Q3, cuando se pasó en una curva y perdió la posibilidad de mejorar su registro.

“En la curva 15 tuve algo con la batería”, contó el argentino.

Te recomendamos: VIDEO | El incidente de Colapinto en la Q3 que condicionó su último intento en Bakú

Además, Colapinto señaló que la última parte de la clasificación fue especialmente complicada porque no pudo aprovechar la succión de otro auto. “Fue muy difícil sin la succión”, explicó, y estimó que perdió entre cuatro y cinco décimas en esa recta.

El argentino también describió el comportamiento de su Alpine como “muy inconsistente” y destacó la importancia de la vuelta que consiguió en la Q2.

“La vuelta de Q2 fue muy buena; traté de tomar más riesgos para asegurar el pase a Q3 y fue suficiente. En la Q3 el auto no se sentía bien. Hay mucho por trabajar para mañana”, señaló.

Colapinto largará desde el décimo lugar

La clasificación quedó en manos de George Russell, quien consiguió la pole position. Charles Leclerc y Oscar Piastri completaron los tres primeros lugares, mientras que el compañero de equipo de Colapinto, Pierre Gasly, largará desde la séptima posición.

De esta manera, el piloto argentino partirá nuevamente desde una posición que le permitirá pelear por sumar puntos en la competencia.

“Ojalá salga una buena carrera para sumar. Vamos a intentar ir para adelante, con alguna estrategia distinta”, anticipó Colapinto.

Te recomendamos: Franco Colapinto tuvo una gran clasificación y largará 10º en el GP de Azerbaiyán

A qué hora es la carrera del GP de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán se disputará este sábado desde las 8:00 de Argentina, en el circuito urbano de Bakú.

La competencia será transmitida por Disney+, ESPN y Fox Sports.

La carrera se disputará el sábado y no el domingo debido a una fecha especial del calendario de Azerbaiyán: el Día del Recuerdo, que se conmemora cada 27 de septiembre.