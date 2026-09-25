La municipalidad refuerza los trabajos de mantenimiento de bocas de tormenta en diferentes sectores

El objetivo es brindar respuestas y contribuir al mantenimiento de la infraestructura urbana.

Hoy 13:15

La Municipalidad de La Banda continúa ejecutando un plan de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de bocas de tormenta en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de mantener en óptimas condiciones el sistema de desagüe pluvial y favorecer el correcto escurrimiento del agua.

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En este marco, diferentes grupos de trabajo fueron distribuidos de manera simultánea para avanzar con las tareas de limpieza en las intersecciones de Quintana y 9 de Julio; Urquiza y Quintana; Irigoyen y Misiones; y Quintana y Pringles, donde se procedió a retirar residuos, sedimentos y otros elementos que pueden generar obstrucciones en los conductos.

Por otra parte, en la intersección de avenida Bolivia y Alem, personal municipal realizó la colocación de tapas en las bocas de tormenta, complementando las tareas de mantenimiento que se vienen desarrollando sobre esta importante arteria de la ciudad.

Estas intervenciones forman parte de las acciones preventivas que el municipio lleva adelante de manera permanente para mejorar el funcionamiento de los desagües, especialmente ante la llegada de precipitaciones, cuando resulta fundamental que las bocas de tormenta y conductos se encuentren despejados para facilitar la circulación y evacuación del agua.

Cabe destacar, que la Secretaría de Obras Públicas viene trabajando de forma progresiva en diferentes sectores de La Banda, atendiendo aquellos puntos que requieren limpieza, reparación o acondicionamiento, con el objetivo de brindar respuestas y contribuir al mantenimiento de la infraestructura urbana.

Finalmente, desde la comuna se solicita la colaboración de los vecinos para conservar limpios estos espacios, evitando arrojar residuos, bolsas, botellas, restos de poda u otros elementos en la vía pública y en las bocas de tormenta. El cuidado y la responsabilidad de todos resultan fundamentales para evitar obstrucciones y contribuir al correcto funcionamiento del sistema de desagüe pluvial de la ciudad.