Diego Ramos cuestionó a Milei: “Argentina es un peón en un juego de ajedrez”

El licenciado habló con Radio Panorama sobre la agenda internacional del presidente Javier Milei, el reclamo por Malvinas, la visita del papa León XIV a la Argentina y el escenario político y económico del país.

Hoy 13:45

Durante una entrevista con Radio Panorama, el licenciado Diego Ramos realizó un análisis sobre el reciente viaje del presidente Javier Milei a Nueva York y cuestionó el posicionamiento internacional que, según su mirada, adoptó el Gobierno argentino.

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“Para mí ha sido un relato con un vacío político institucional muy fuerte”, sostuvo Ramos, quien consideró que durante la agenda presidencial quedó expuesto, a su entender, el lugar que ocupa la Argentina en el escenario internacional.

En ese sentido, afirmó que “Argentina es un peón en un juego de ajedrez, detrás de otras tres potencias” y señaló que el Gobierno puso “mucho en juego” a partir del reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

Según el análisis del entrevistado, Estados Unidos necesita a la Argentina para tensionar con Gran Bretaña, una situación que, sostuvo, no estaría vinculada con las principales necesidades del país, particularmente en materia económica.

“Es muy difícil poder hacer un análisis político con seriedad. Cuando uno observa, automáticamente entiende cuál es el rol de Milei, dónde se quiere posicionar”, expresó.

Ramos también se refirió a la presencia de Delcy Rodríguez junto a Donald Trump y trazó un paralelismo con el posicionamiento político de Milei. En ese marco, sostuvo que Rodríguez tuvo “un giro de 180 grados” respecto de sus anteriores vínculos políticos y mencionó su relación con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Todo esto que hace Milei solo beneficia a los países del Norte”, afirmó el licenciado durante la entrevista.

Otro de los ejes de su análisis fue la visita del papa León XIV a la Argentina. Ramos consideró que la agenda del pontífice aborda distintos sectores y problemáticas que atraviesan al país y destacó que mantendrá encuentros con gremios, legisladores y gobernadores.

“El viene a hacer un llamado a reconstruir este tejido social”, sostuvo Ramos, quien consideró que la presencia del Papa puede generar un escenario diferente en el debate público argentino.

“No será lo mismo luego de su visita”, planteó durante la entrevista con Radio Panorama.