Catastro conmemoró su 77º aniversario con la presentación de nuevos avances tecnológicos

La Dirección General de Catastro de Santiago del Estero conmemoró su 77° aniversario con la presentación de nuevas herramientas para la digitalización y modernización de los procesos catastrales. También se reconoció a trabajadores jubilados del organismo.

Hoy 13:52

La Dirección General de Catastro, dependiente del Ministerio de Economía de la provincia, realizó este viernes el acto por su 77° aniversario, oportunidad en la que se hizo la presentación formal de los últimos avances tecnológicos del organismo. También hubo un especial reconocimiento a los trabajadores jubilados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El acto estuvo encabezado por la directora general de Catastro, Florencia López Castro, acompañada por el subsecretario de Finanzas e Ingresos Públicos, Matías Nazer; el presidente del Colegio Notarial, Pablo Degano Ábalos y el fiscal de Estado, Raúl Abate. También participaron funcionarios, trabajadores de la Dirección de Catastro y representantes de distintas reparticiones del Ejecutivo provincial.

Durante el encuentro se realizó una presentación a cargo de las áreas de Sistemas y de Cartografía de los avances alcanzados en materia de modernización, informatización y digitalización de los procesos catastrales, orientados a brindar mayor seguridad, precisión y confiabilidad en el manejo de la información territorial.

En este marco, López Castro ratificó el compromiso del organismo de “continuar fortaleciendo su rol estratégico en la planificación territorial y en las políticas públicas vinculadas al desarrollo de la provincia”.

Asimismo, subrayó la importancia de avanzar en una modernización administrativa integral, con herramientas digitales que permitan garantizar la seguridad, trazabilidad, proporcionalidad y protección de los datos.

Entre los principales avances mencionados destacó el fortalecimiento de la infraestructura geodésica provincial, desarrollado en conjunto con el Instituto Geográfico Nacional. En este sentido, recordó la incorporación de una nueva estación de referencia geodésica y un receptor GNSS, además de la próxima puesta en funcionamiento de nuevas estaciones GNSS en distintos puntos del territorio santiagueño.

Estas inversiones permiten mejorar la precisión de los levantamientos y mensuras, fortalecer la seguridad jurídica inmobiliaria, detectar posibles inconsistencias y superposiciones, y contar con información territorial cada vez más precisa para la planificación y administración de los recursos públicos.

También destacó el trabajo conjunto con organismos nacionales, instituciones profesionales y académicas, a través de convenios orientados a la investigación, la georreferenciación, el uso de sensores remotos, las prácticas profesionales y la capacitación permanente del personal.

En el tramo final de su mensaje, la funcionaria hizo un merecido reconocimiento a todo el personal de la dirección.

El acto concluyó con la entrega de reconocimientos a trabajadores jubilados de la Dirección General de Catastro, como homenaje a quienes formaron parte de la trayectoria institucional del organismo y contribuyeron al crecimiento y consolidación del sistema catastral provincial.