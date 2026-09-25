Ejercicio físico y salud mental: profesionales destacan la importancia de crear hábitos sostenibles

Desde el Parque Aguirre, Noticiero 7 dialogó con un profesor de Educación Física y una licenciada en Nutrición sobre los beneficios de la actividad física, la alimentación y la importancia de sostener hábitos saludables.

Hoy 14:47

La actividad física no solo contribuye a fortalecer y mantener la masa muscular, sino que también puede convertirse en una herramienta importante para cuidar la salud mental y el bienestar general. Desde el Parque Aguirre, Noticiero 7 entrevistó a dos profesionales que destacaron la importancia de incorporar el movimiento y una alimentación adecuada a la rutina cotidiana.

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El profesor de Educación Física Germán Llanos explicó que realizar actividad física genera beneficios que van más allá de lo corporal. “Proporciona bienestar general e incrementa el estado de ánimo”, señaló.

En ese sentido, remarcó que no existe una única actividad que deba realizarse, sino que lo importante es encontrar una disciplina que resulte agradable y pueda mantenerse en el tiempo. “Lo ideal es buscar una actividad que nos guste y con la que podamos cumplir”, sostuvo.

Llanos también hizo hincapié en la regularidad y la disciplina como factores fundamentales para obtener resultados. Según explicó, realizar gimnasia dos o tres veces por semana puede significar un aporte importante para el bienestar, siempre que se logre sostener como parte de la rutina.

Por su parte, la licenciada en Nutrición Sofía Facello destacó la importancia de entender los hábitos saludables como un proceso gradual. “Se trata de formar hábitos donde yo me sienta bien en el tiempo, empezar con pequeños cambios que se logren”, explicó.

La profesional señaló además que la alimentación y la actividad física están estrechamente relacionadas. “Si yo me alimento bien, mi cuerpo y cerebro funcionan bien para hacer actividad física”, afirmó.

Facello remarcó que el vínculo entre alimentación, ejercicio y bienestar también alcanza a la salud mental y la percepción personal. “Ayuda a la salud mental, está todo conectado y aumenta nuestra autoestima”, sostuvo.

De esta manera, ambos profesionales coincidieron en la importancia de incorporar cambios posibles de sostener, evitando plantear los hábitos saludables como objetivos aislados y entendiendo que la actividad física, la alimentación y el bienestar emocional forman parte de un mismo proceso.