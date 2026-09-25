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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 SEP 2026 | 35º
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EN VIVO | Argentina va por el oro ante Paraguay en la gran final de los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina Sub 19 enfrenta a Paraguay en la gran final del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con la medalla de oro como premio. El partido se juega en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Hoy 15:35
Argentina Juegos Suramericanos

El equipo dirigido por Diego Placente llega a la definición luego de superar 1-0 a Perú en semifinales, mientras que Paraguay derrotó por el mismo resultado a Chile. Ahora, ambos seleccionados vuelven a encontrarse, esta vez con el título y el oro en juego.

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TEMAS Juegos Suramericanos 2026
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