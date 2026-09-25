EN VIVO | Argentina va por el oro ante Paraguay en la gran final de los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina Sub 19 enfrenta a Paraguay en la gran final del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con la medalla de oro como premio. El partido se juega en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Hoy 15:35

El equipo dirigido por Diego Placente llega a la definición luego de superar 1-0 a Perú en semifinales, mientras que Paraguay derrotó por el mismo resultado a Chile. Ahora, ambos seleccionados vuelven a encontrarse, esta vez con el título y el oro en juego. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Juegos Suramericanos 2026