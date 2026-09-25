EN VIVO | ¡Qué Siesta! celebra la primavera con música, feria y sorteos en Plaza Libertad

La propuesta de Radio Panorama 100.1 llegó este viernes a Plaza Libertad, con música, stands, sorteos y shows en vivo. La jornada se extiende hasta las 18 horas.

Hoy 15:56

Desde el corazón de la plaza se presentan La Muralla, Delay y Maia Stabio, además de la participación de distintos DJs y propuestas de baile que le ponen ritmo a la tarde. También hay espacios dedicados a la feria de antigüedades, feria del vinilo y otros stands.

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La transmisión de ¡Qué Siesta!, con Jorge Ávila y Rita Corvalán, acompaña todo lo que ocurre desde la Plaza Libertad, en una jornada pensada para recibir la primavera con música, entretenimiento y la participación del público.

Seguí EN VIVO todo lo que está pasando en Plaza Libertad a través de Radio Panorama y el streaming.