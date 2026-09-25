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Mascotas

Buscan a Sara: una perrita que se perdió en la zona de Zanjón y Yanda

La familia de Sara pide ayuda para encontrarla luego de que se perdiera durante la noche del martes 23 de septiembre. Es una perrita hembra, de edad avanzada, y fue vista por última vez en la zona de Zanjón y Yanda.

Hoy 16:48
Perrita perdida

Sara se extravió durante la noche del 23 de septiembre y desde entonces sus familiares la buscan con urgencia para poder llevarla nuevamente a su hogar.

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Se trata de una perrita hembra mayor, de pelaje negro con una mancha blanca en el pecho. Por sus características y su edad, sus dueños solicitan a quienes circulen por la zona que estén atentos y puedan aportar cualquier información que ayude a encontrarla.

La familia indicó que Sara podría encontrarse en inmediaciones de Zanjón, Yanda o sectores cercanos. Ante cualquier dato, solicitan comunicarse al 3855981030.

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