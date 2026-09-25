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Estudiantes arribó a Santiago del Estero y quedó concentrado para la gran final

El plantel del Pincha arribó este viernes a la provincia y quedó concentrado en un hotel ubicado sobre calle Alem. Este sábado enfrentará a Rosario Central desde las 16 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Hoy 17:20
Estudiantes en Santiago

Estudiantes de La Plata ya se encuentra en Santiago del Estero para afrontar la final de la Supercopa Internacional, que disputará este sábado ante Rosario Central.

La delegación platense arribó este viernes a la provincia y posteriormente se trasladó hasta un hotel ubicado sobre calle Alem, donde el plantel quedó concentrado a la espera del encuentro decisivo.

El partido entre Estudiantes y Rosario Central se jugará este sábado desde las 16 en el Estadio Único Madre de Ciudades, que volverá a ser escenario de una definición.

Con el Pincha ya instalado en suelo santiagueño, comienza la cuenta regresiva para una nueva final que tendrá como protagonistas a dos equipos que buscarán quedarse con el título.

Estudiantes permanecerá concentrado en su hotel hasta las horas previas al encuentro, cuando se trasladará hacia el Madre de Ciudades para disputar la Supercopa Internacional.

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