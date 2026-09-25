Rosario Central ya está en Santiago del Estero para disputar la Supercopa Internacional

El plantel rosarino arribó este viernes a la provincia y quedó concentrado en un hotel de La Banda. Este sábado enfrentará a Estudiantes de La Plata desde las 16 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Hoy 17:01

Rosario Central ya se encuentra en Santiago del Estero para afrontar la final de la Supercopa Internacional, que disputará este sábado ante Estudiantes de La Plata.

La delegación rosarina arribó este viernes a la provincia y posteriormente se trasladó hacia La Banda, donde el plantel quedó concentrado en un hotel ubicado sobre calle Belgrano, a la espera del encuentro decisivo.

El partido entre Rosario Central y Estudiantes se jugará este sábado desde las 16, en el Estadio Único Madre de Ciudades, que volverá a ser escenario de una definición.

La llegada del Canalla también estará acompañada por una importante movilización de sus simpatizantes. Según las estimaciones previas, más de 14 mil hinchas de Rosario Central viajarán hacia Santiago del Estero para acompañar al equipo.

De esta manera, la provincia comienza a vivir la previa de una nueva final, con Rosario Central ya instalado y concentrado de cara al duelo ante Estudiantes de La Plata por la Supercopa Internacional.