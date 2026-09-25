“Una libra de carne” llega este sábado a ADATISE de la mano de Los Cebados del Teatro

La reconocida obra de Agustín Cuzzani se presentará desde las 22, con dirección de Franco Ibarra y un elenco de 20 actores. La propuesta combina humor, absurdo y crítica social a partir de una historia atravesada por las deudas, el dinero y la justicia.

Hoy 17:37

La sala ADATISE se prepara para recibir este sábado 26 de septiembre una nueva función de Una libra de carne, la reconocida obra del dramaturgo argentino Agustín Cuzzani, que será presentada por Los Cebados del Teatro.

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La función comenzará a las 22 horas y estará dirigida por Franco Ibarra, al frente de un elenco integrado por 20 actores. La propuesta combina humor, absurdo y crítica social para contar una historia que, pese al paso del tiempo, mantiene temas cercanos a la realidad cotidiana.

La obra tiene como protagonista a Elías Beluver, un trabajador que intenta sostener a su familia mientras enfrenta dificultades económicas y una creciente acumulación de deudas. En medio de esa situación aparece un prestamista que le ofrece una solución, aunque el acuerdo terminará tomando un giro tan insólito como inquietante.

El compromiso es claro: si Elías no logra saldar su deuda, deberá pagarla entregando literalmente una libra de su propia carne. A partir de allí, la historia desemboca en un particular juicio donde quedan expuestas cuestiones como el poder, el dinero, la justicia, la ambición y la explotación.

Cuzzani tomó como punto de partida el conflicto planteado en El mercader de Venecia, de William Shakespeare, para trasladarlo a la sociedad argentina y construir una sátira atravesada por situaciones disparatadas. La versión de Los Cebados del Teatro busca llevar ese planteo a una mirada contemporánea y acercarlo nuevamente al público.

La puesta también apuesta a que la risa funcione como una forma de reflexión. Detrás del absurdo aparecen situaciones relacionadas con las dificultades para llegar a fin de mes, el peso de las obligaciones económicas y la necesidad de encontrar una salida cuando las deudas parecen no tener límite.

La función será en Teatro ADATISE, ubicado en Libertad 175, y tendrá una entrada general de $10.000. Las reservas pueden realizarse por mensaje privado.

Con una puesta que reúne a 20 actores y una historia que combina entretenimiento con crítica social, Una libra de carne propone una noche de teatro para reír, sorprenderse y también preguntarse cuánto puede llegar a valer una persona cuando todo parece tener un precio.